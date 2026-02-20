Home > देश > Indian Railway: ट्रेनों से सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, किराया होगा कम, यहां जानें हर एक अपडेट

Indian Railway: ट्रेनों से सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, किराया होगा कम, यहां जानें हर एक अपडेट

Indian Railway: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. दरअसल, हाल ही में रेलवे बोर्ड को पार्लियामेंट्री कमिटी ने फटकार लगाई थी, वहीं इसके बाद ही  रेलवे बोर्ड ने 10 ट्रेनों से सुपरफास्ट का स्टेटस हटा दिया है. ये ट्रेनें, जो कागज़ों पर सुपरफास्ट बताई जा रही थीं.

By: Heena Khan | Published: February 20, 2026 8:58:56 AM IST

जानिए क्या है रेलवे की प्लानिंग?
जानिए क्या है रेलवे की प्लानिंग?


Indian Railway: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. दरअसल, हाल ही में रेलवे बोर्ड को पार्लियामेंट्री कमिटी ने फटकार लगाई थी, वहीं इसके बाद ही  रेलवे बोर्ड ने 10 ट्रेनों से सुपरफास्ट का स्टेटस हटा दिया है. ये ट्रेनें, जो कागज़ों पर सुपरफास्ट बताई जा रही थीं, असल में रेलवे के 55 किलोमीटर प्रति घंटे के एवरेज स्पीड स्टैंडर्ड को पूरा करती हैं. अब, ये आम मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की तरह चलेंगी, और इनका किराया 12 परसेंट तक कम हो जाएगा. जी हाँ कहीं न कहीं ये यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. 

पार्लियामेंट्री कमिटी ने लगाई फटकार 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे बोर्ड 2026 के टाइमटेबल में 900 ट्रेनों के सुपरफास्ट स्टैंडर्ड का रिव्यू कर रहा है, जिसका मकसद बाद में किराया कम करना है. फरवरी में पार्लियामेंट में पेश अपनी रिपोर्ट में, पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट्स कमिटी (PAC) ने रेलवे पर बिना स्टैंडर्ड स्पीड लिमिट के यात्रियों से सुपरफास्ट सरचार्ज वसूलने का आरोप लगाया था और उसे इस मुद्दे को सुलझाने का निर्देश दिया था. कमिटी के दबाव के बाद, इंडियन रेलवे ने सुधार का फैसला लेते हुए 10 बड़ी ट्रेनों से सुपरफास्ट का स्टेटस हटा दिया है. रेलवे ऑडिट से पता चला कि ये ट्रेनें कागज़ों पर सुपरफास्ट थीं, लेकिन असल में, इनकी एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे के ज़रूरी स्टैंडर्ड से काफी कम थी.

कम होगा किराया 

जानकारी के मुताबिक, सुपरफास्ट सरचार्ज हटने से 13 अप्रैल से ट्रेन का किराया 5 से 12 परसेंट कम हो जाएगा. हालांकि, ट्रैक पर यात्रियों को मिलने वाली प्रायोरिटी खत्म हो जाएगी, जिससे उनका यात्रा समय बढ़ जाएगा. अधिकारी ने बताया कि सुपरफास्ट सरचार्ज के अलावा, यात्रियों को स्लीपर क्लास के किराए में ₹30 (8 परसेंट), AC-2 और 3 में ₹45 (4 परसेंट), AC-1 में ₹73 (2 परसेंट), और जनरल क्लास के किराए में ₹15 (10-12 परसेंट) की कमी का सामना करना पड़ेगा, जबकि बेसिक किराया वैसा ही रहेगा.

