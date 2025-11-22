UP-बिहार समेत कई राज्यों के लाखों यात्रियों के लिए बैड न्यूज, नोट कर लें 16 ट्रेनों की लिस्ट जो जनवरी तक रहेंगी रद्द

North India Cancelled Train: अगर आप भी यात्रा के लिए ट्रेन सर्विसेस पर निर्भर रहते हैं और अक्सर ट्रैवल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है. भारतीय रेलवे (Indian Railway Cancelled Train) ने आगामी 3 महीनों के दौरान 16 एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है. दरअसल, ठंड के मौसम में उत्तर भारत में कोहरे का कहर रहता है. इस दौरान अक्सर हादसे होते हैं. ऐसे में एहतियात के तौर पर रेलवे ने पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा कई अन्य राज्यों में कुछ ट्रेनों का परिचालन अगले 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया है. इन ट्रेनों का परिचालन दोबारा कब शुरू होगा? इसकी जानकारी रेलवे खुद अपनी वेबसाइट पर मुहैया कराएगा.

कोहरे और लॉविजिबिलीट के चलते लिया फैसला

रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक, ठंड के दौरान नवंबर से जनवरी तक उत्तर भारत के राज्यों में कोहरा रहता है. इस दौरान ट्रेनें देरी से चलती हैं. इस दौरान ट्रेन दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है. यही वजह है कि रेलवे ने 3 महीने तक के लिए 16 एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन कैंसिल कर दिया है. रेलवे के अधिकारियों की मानें तो यूपी, बिहार, उत्तराखंड और पंजाब समेत उत्तर भारत के कई रूटों पर कोहरे के चलते ट्रेनों की स्पीड के साथ-साथ ऑपरेशन में भी दिक्कत होती है.

रेलवे ने कैंसिल ट्रेनों की सूची जारी करने के साथ ही यात्रियों को सलाह ही है कि सफर पर निकलने से पहले ऑनलाइन या हेल्पलाइन से ट्रेन की जानकारी जरूर लें लें. इससे आपको कैंसिल ट्रेनों के बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी.

ये हैं कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

Train No. 15909 Avadh Assam Express is cancelled till February 28.

Train No. 15910 Assam Avadh Express is cancelled till February 28.

Train No. 12207 Kathgodam–Jammu Tawi Garib Rath is cancelled till February 28.

Train No. 12208 Jammu Tawi–Kathgodam Garib Rath is cancelled till February 28.

Train No. 14003 Malda Town–New Delhi Express is cancelled till February 28.

Train No. 14004 New Delhi–Malda Town Express is cancelled till February 28.

Train No. 15523 Barauni–Ambala Express is cancelled till February 28.

Train No. 15524 Ambala–Barauni Express is cancelled till February 28.

Train No. 14605 Yoga Nagari Rishikesh–Jammu Tawi Express is cancelled until February 28.

Train No. 14606 Jammu Tawi–Yoga Nagari Rishikesh Express is cancelled until February 28.

Train No. 14615 Lalkuan–Amritsar Express is cancelled until February 28.

Train No. 14614 Amritsar–Lalkuan Express is cancelled until February 28.

Train No. 14618 Janseva Express is cancelled until February 28.

Train No. 12327 Upasana Express is cancelled until February 28.

Train No. 12328 Upasana Express (return route) is cancelled until February 28.

किन राज्यों के लोग होंगे परेशान?

दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में प्रवासी रहते हैं. ऐसे में इन 16 ट्रेनों के रद्द होने से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड समेत करीब दर्जनभर राज्यों के लोग प्रभावित होंगे. रेलवे का कहना है कि यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है.

