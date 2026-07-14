Home > देश > कंटेनर बिजनेस से लेकर स्किल सर्टिफिकेट तक…रेलवे में कौन-कौन से 8 रिफॉर्म्स होंगे? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया एलान

कंटेनर बिजनेस से लेकर स्किल सर्टिफिकेट तक…रेलवे में कौन-कौन से 8 रिफॉर्म्स होंगे? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया एलान

Indian Railway Reforms: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे से संबंधित 8 रिफॉर्म्स की घोषणा की. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि ट्रेनों से तौलिया, बेडशीट और कंबल चोरी होेने की घटनाएं रोकने के लिए अगले 2 महीने के भीतर एक बड़ा रिफॉर्म लाया जाएगा.

By: Sohail Rahman | Published: July 14, 2026 3:57:09 PM IST

रेल मंत्री ने रेलवे में 8 नए रिफॉर्म्स की घोषणा की
रेल मंत्री ने रेलवे में 8 नए रिफॉर्म्स की घोषणा की


Indian Railway Reforms: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मंगलवार यानी (14 जुलाई, 2026) को रेलवे से संबंधित 8 रिफॉर्म्स की घोषणा की. इस दौरान उन्‍होंने कहा कि ट्रेनों से तौलिया, बेडशीट और कंबल चोरी होने की घटनाएं रोकने के लिए अगले दो महीने के भीतर एक बड़ा रिफॉर्म (सुधार) लाया जाएगा. हालांकि ये पूरा सिस्‍टम क्‍या होगा और कैसे इन घटनाओं को रोका जाएगा, इस बारे में फिलहाल उन्‍होंने विस्‍तार से जानकारी नहीं दी है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने बयान में कहा कि रेलवे रिफॉर्म के लिए प्रधानमंत्री ने लगातार प्रेरित किया है. 9 रिफॉर्म पहले हो चुके हैं. आज हम 8 रिफॉर्म्स की बात करेंगे.

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वो 8 रिफॉर्म्स कौन-कौन से हैं?

  1. फ्लाई ऐश 340 मिट्रिक टन जेनरेट होता है. इसके ट्रांसपोरिटेशन मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं. फ्लाई ऐश के लोडिंग के समय काफी प्रदूषण होता है. अब हम इसे कन्टेनर में शिफ्ट कर रहे हैं. इसमें लोडिंग टॉप से होगी और डिस्चार्ज साइट से होगा.
  2. कंटेनर बिजनेस के लिए नया मॉडल लाया गया है. अब यूनिफाइड लाइसेंस सिस्टम लाया गया है. लाइसेंस लेने की फीस 25 करोड़ रुपये होगी. यह लाइसेंस पूरे देश में लागू होगा.
  3. फर्टीलाइजर ट्रांसपोर्टेशन – हमने इसे में शिफ्ट करने का प्रस्ताव किया है.इससे किसानों को समय से खाद मिल पाएगा. खाद का कन्टेनर स्टील का होगा जिससे पानी में भी भीगेगा नहीं.
  4. हर व्यक्ति का हो स्किल सर्टिफिकेट : रेलवे में इसे फेजवाइज मैनर में लागू किया जाएगा. अगले 24 महीने में देश में लागू होगा. योग्य कर्मचारियों को सर्टिफिकेट मिलेगा.
  5. कंसट्रक्शन रिफॉर्म – कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में ही तय शर्तें; बाद में रनिंग बिल से कोई कटौती नहीं. काम शुरू होने से पहले 10 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा.
  6. वैगन डिजाइन कोई भी डिजाइनर या मैन्युफ़ैक्चरर वैगन के नए डिजाइन का प्रस्ताव दे सकता है. डिजाइन के मूल्यांकन के बाद RDSO प्रोटोटाइप के लिए मंजूरी देगा. प्रोटोटाइप का परीक्षण होने के बाद RDSO एक टेस्ट रेक के लिए मंजूरी देगा.
  7. अब तेल कंपनियों को इस बात की इजाजत होगी कि वह अपने तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्टस के लिए स्पेशल वैगन डिजाइन कर सकते हैं. पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट (POL) उत्पादों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए खास तरह के टैंक वैगन की ज़रूरत होती है. सभी टैंक वैगन इंडियन रेलवे के पास हैं. अलग-अलग उत्पादों के लिए अलग-अलग रेक (rakes) होते हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स की प्लानिंग मुश्किल हो जाती है. इंडस्ट्री के पास नए वैगन डिज़ाइन करने और उन्हें शामिल करने की आज़ादी सीमित है. अब नई पॉलिसी के अनुसार, तेल कंपनियां वैगव सीधे खरीद सकती हैं या लीजिंग एजेंसियों से लीज पर ले सकती हैं.
  8. अनाज ढुलाई के समय चार से पांच प्रतिशत अनाज बर्बाद हो जाता है. इसके लिए नया प्रयास किया गया है. सुधारों के तहत कंटेनरों में अनाज, दालें आदि ले जाने की अनुमति दी गई है. माल ढुलाई के जटिल स्लैब स्ट्रक्चर की जगह अब ‘प्रति टन प्रति किलोमीटर’ दर वाला स्ट्रक्चर लागू किया गया है.

तौलिया, बेडशीट और कंबल चोरी को लेकर रेल मंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश है कि अगले दो महीने में इसको दूर करने के लिए रिफॉर्म लाएंगे.

Tags: indian railway
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