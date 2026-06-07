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Delhi Siliguri Bullet Train: दिल्ली से सिलीगुड़ी तक चलेगी नई बुलेट ट्रेन, अश्विनी वैष्णव ने किया एलान; यहां देखिए स्टेशनों की लिस्ट

Delhi Siliguri Bullet Train Route: दिल्ली से एक और बुलेट ट्रेन शुरू करने का एलान कर दिया गया है. मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड कॉरिडोर के बाद इस रूट पर काम शुरू होगा.

By: Sohail Rahman | Published: June 7, 2026 12:40:49 PM IST

दिल्ली से सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन
दिल्ली से सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन


Delhi Siliguri Bullet Train: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली से एक और बुलेट ट्रेन शुरू करने का एलान किया है. जानकारी सामने आ रही है कि यह बुलेट ट्रेन दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाएगी. इस नए रूट पर काम मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड कॉरिडोर के पूरा होने के बाद शुरू होगा. यह ट्रेन दिल्ली को लखनऊ, वाराणसी और पटना जैसे बड़े शहरों से जोड़ेगी और आखिर में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक पहुंचेगी.

जिसकी वजह के दिल्ली और कोलकाता के बीच समय सिर्फ 6 से 7 घंटे रह जाएगा. जो कि अभी राजधानी और दुरंतो जैसी ट्रेनों में 20-22 घंटे लगता है.

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अश्विनी वैष्णव ने किया एलान

अश्विनी वैष्णव ने कोलकाता दौरे के दौरान दिल्ली-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड कॉरिडोर का एलान किया. रेल मंत्री ने पश्चिम बंगाल में ₹1 लाख करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से पूरा करने की योजना की भी घोषणा की. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर चार बड़े राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा. यह दो अलग-अलग हाई-स्पीड कॉरिडोर को आपस में जोड़ेगा. पहला दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड कॉरिडोर और दूसरा वाराणसी-पटना-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड कॉरिडोर. मोदी सरकार ने बजट में इन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी है.

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नई दिल्ली से शुरू होकर यह ट्रेन उत्तर प्रदेश के शहरों जैसे नोएडा, मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर को जोड़ेगी. बिहार में यह पटना से होकर गुज़रेगी. आखिर में यह पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाके तक जाएगी और पर्यटन स्थल सिलीगुड़ी तक पहुंचेगी.

बुलेट ट्रेन के स्टेशन

  • नई दिल्ली
  • नोएडा (जेवर एयरपोर्ट)
  • मथुरा
  • आगरा
  • इटावा
  • लखनऊ
  • प्रयागराज
  • वाराणसी
  • गाजीपुर
  • पटना
  • सिलिगुड़ी (न्यू जलपाईगुड़ी के करीब)
  • असम के गुवाहाटी तक विस्तार संभव

बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी होगी?

दिल्ली से सिलिगुड़ी तक रेल यात्रा में अभी राजधानी एक्सप्रेस या दुरंतो एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से 18 से 20 घंटे का वक्त लगता है. बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद दिल्ली से सिलिगुड़ी 1500 किलोमीटर का सफर महज 6 घंटे में तय होगा. बुलेट ट्रेन 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी.

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Tags: Ashwini Vaishnawindian railway
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