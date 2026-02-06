Indian Railway: होली पर रेलवे का मेगा तोहफा! 1400 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों की मौज ही मौज

Special Trains: हजारों लोग ऐसे हैं जो शिक्षा से लेकर अपनी रोजी रोटी कमाने तक अपना परिवार और घर छोड़ दूसरे शहरों में रहते हैं और अपने परिवार के भविष्य के लिए जोखिम उठाते हैं. ऐसे में ये लोग अक्सर सिर्फ त्योहारों पर मिलने की योजना बनाते हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे से एक बड़ा फैसला लिया है. वहीं आपको बता दें कि इस होली के त्योहार के दौरान यात्रियों को आरामदायक और बिना किसी परेशानी के यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. भारतीय रेलवे ने अपने नेटवर्क पर 1,410 से ज़्यादा होली स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है. यह संख्या 1500 तक बढ़ सकती है. इन स्पेशल सेवाओं का मकसद त्योहारों के मौसम में यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करना और प्रमुख जगहों के बीच आसान कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है. ये स्पेशल ट्रेनें मार्च 2026 के महीने में चलने वाली हैं. होली 2025 के लिए, कुल 1,144 स्पेशल ट्रेन ट्रिप चलाई गई थीं.

रूटों से जुड़ी जानकारी

ज़ोन के हिसाब से, सेंट्रल रेलवे (CR) 209 होली स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, जबकि वेस्टर्न रेलवे (WR) ने पश्चिमी रूटों पर भारी यात्री ट्रैफिक को देखते हुए 231 ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है. ईस्ट सेंट्रल रेलवे (ECR) सबसे ज़्यादा 285 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, इसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR) 160 सेवाएं देगा. नॉर्दर्न रेलवे (NR) 108 होली स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, जबकि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे (NWR) ने 71 ट्रेनों की योजना बनाई है.

कहां-कहां चलेंगी ट्रेनें ?

कनेक्टिविटी को और मज़बूत करते हुए, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे (NCR) 66 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे (NER) और ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECOR) दोनों 62-62 ट्रेनें चलाएंगे. साउथ वेस्टर्न रेलवे (SWR) 47 ट्रेनें चलाएगा, जबकि वेस्ट सेंट्रल रेलवे (WCR) ने 43 सेवाओं की योजना बनाई है. सदर्न रेलवे (SR) 39 होली स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे (SECR) 15 सेवाएं देगा. इसके अलावा, कोंकण रेलवे (KR) 9 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, और नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR) क्षेत्रीय मांग को पूरा करने के लिए 2 ट्रेनें चलाएगा.

