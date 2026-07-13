रेलवे में गंदगी की CAG रिपोर्ट ने खोली पोल, आनन-फानन में बोर्ड ने सभी जोन से जवाब किया तलब

Indian Railway CAG Report: रेलवे बोर्ड ने सभी जोन से उन बातों पर विस्तृत जवाब मांगा है जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी रिपोर्ट में उठाई हैं. इस रिपोर्ट में साफ-सफाई से जुड़ी कई कमियों का जिक्र किया गया है. उदाहरण के तौर पर गंदे टॉयलेट, यात्रियों के फीडबैक में हेर-फेर और वित्तीय अनुशासन की कमी वगैरह. 20 अगस्त 2025 को संसद में ‘भारतीय रेलवे में लंबी दूरी की ट्रेनों में साफ़-सफ़ाई’ नाम की एक रिपोर्ट पेश की गई थी.

इस रिपोर्ट में ट्रेनों में साफ-सफाई के खराब तरीकों पर कई बातें कही गई थीं और अलग-अलग मुद्दों पर रेलवे के जवाब से असंतोष जताया गया था.

सीएजी ने रेलवे बोर्ड से मांगे विस्तृत रिपोर्ट

CAG ने रेलवे बोर्ड से विस्तृत सबूत और आंकड़े मांगे हैं ताकि जोनल रेलवे के उन दावों की पुष्टि हो सके जिनमें ‘क्लीन ट्रेन स्टेशन’ (CTS) और ‘ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस’ (OBHS) जैसी योजनाओं के असरदार ढंग से काम करने की बात कही गई थी. जिसके बाद रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे के जनरल मैनेजर को हाल ही में एक पत्र भेजा है. जिसमें लिखा गया है कि इस संबंध में अनुरोध है कि ऑडिट से जुड़ी बातों पर जल्द से जल्द अपनी राय या जानकारी दी जाए. इस पत्र के साथ अलग-अलग ज़ोन से मिली जानकारी के आधार पर रेल मंत्रालय की ‘एक्शन टेकन नोट’ (की गई कार्रवाई की रिपोर्ट) पर ऑडिट की टिप्पणियां भी संलग्न हैं.

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सीएजी ने इस तर्क को पाया गलत

उदाहरण के लिए, ट्रेनों में साफ-सफाई के कामों पर ‘फाइनल बजट ग्रांट’ (FBG) से ज्यादा खर्च के बारे में मंत्रालय ने कहा था कि ऐसा मुख्य रूप से ऑपरेशन से जुड़ी जरूरतों और साफ-सफाई की जरूरी सेवाओं को जारी रखने की वजह से हुआ, खासकर कोविड के बाद यात्री ट्रेन सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से बहाल करने के दौरान. हालांकि, CAG ने इस तर्क को गलत पाते हुए कहा कि बजट साइकिल में रिवाइज्ड एस्टिमेट्स (RE) और फाइनल ग्रांट्स (FG) सप्लीमेंट्री फंड्स हासिल करने के लिए काफी मैकेनिज्म मौजूद हैं.

रेलवे रहा फेल

इसने कहा कि FG (फाइनल ग्रांट) के बाद इमरजेंसी का हवाला देना ज्यादा खर्च को सही नहीं ठहराता. फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में बात करते हुए इसने कहा कि खर्च मंजूर लिमिट के अंदर ही रहना चाहिए क्योंकि FG से ज्यादा इस्तेमाल कमजोर प्लानिंग और खराब बजट कंट्रोल को दिखाता है. कोचिंग डिपो में कोच की बाहरी सफाई और ऑटोमैटिक कोच वॉशिंग प्लांट्स (ACWPs) लगाने के बारे में CAG ने पाया कि रेलवे खास और ऑब्जर्वेशन से जुड़े क्लैरिफिकेशन देने में फेल रहा.

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