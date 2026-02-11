Home > देश > रेलवे ने कोटा सिस्टम में किया बड़ा बदलाव, वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत-II में होगा लागू; यहां जानें जरूरी जानकारी

रेलवे ने कोटा सिस्टम में किया बड़ा बदलाव, वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत-II में होगा लागू; यहां जानें जरूरी जानकारी

Indian Railways News: रेलवे बोर्ड ने कहा कि 15 जनवरी को जारी अपने पहले के नोटिफिकेशन के रिव्यू के बाद, अब वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत-II ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा शुरू किया जाएगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 11, 2026 6:25:13 PM IST

रेलवे ने कोटा सिस्टम में किया बड़ा बदलाव
रेलवे ने कोटा सिस्टम में किया बड़ा बदलाव


Indian Railways Emergency Quota New Rules: रेल मंत्रालय ने नई शुरू की गई वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत-II ट्रेनों में कोटा नियमों में बदलाव किया है. नेशनल ट्रांसपोर्टर यात्रियों की अर्जेंट यात्रा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इमरजेंसी कोटा (EQ) देता है. हालांकि, यह कोटा सभी के लिए नहीं है और सिर्फ़ कुछ खास कैटेगरी के यात्रियों के लिए ही रिज़र्व है.

वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस, अमृत भारत-II ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा शुरू

9 फरवरी को सभी जोनल रेलवे को लिखे एक लेटर में, भारतीय रेलवे बोर्ड ने कहा कि 15 जनवरी को जारी अपने पहले के नोटिफिकेशन के रिव्यू के बाद, अब वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत-II ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा शुरू किया जाएगा.
 
इसके साथ, वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत-II ट्रेनों में अब पांच तरह के कोटे होंगे: इमरजेंसी, लेडीज़, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ (PwD), सीनियर सिटिज़न्स और ड्यूटी पास. इनके अलावा, इन ट्रेनों में रिज़र्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन (RAC) सहित कोई दूसरा रिज़र्वेशन कोटा लागू नहीं होगा.

रेलवे ने ट्रेनों के लिए निर्देश किए जारी 

रेलवे बोर्ड ने कहा, “अमृत भारत-II ट्रेनों और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि समय-समय पर जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार केवल लेडीज़ कोटा, दिव्यांग लोगों (PwD) के लिए कोटा, सीनियर सिटीज़न कोटा और ड्यूटी पास कोटा होगा.
 
इन ट्रेनों में कैंसलेशन के खिलाफ़ रिज़र्वेशन (RAC) सहित कोई अन्य रिज़र्वेशन कोटा लागू नहीं होगा. हालाँकि, मामले की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि ऊपर बताई गई ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा भी तय किया जा सकता है.”

अमृत भारत-II ट्रेनों में कितने इमरजेंसी कोटा बर्थ हैं?

रेलवे बोर्ड ने आगे कहा कि, शुरुआत में, सात या उससे ज़्यादा स्लीपर (SL) क्लास कोच वाली अमृत भारत-II ट्रेनों में 24 बर्थ का इमरजेंसी कोटा हो सकता है. इसमें कहा गया, “शुरुआत में, 7 या उससे ज़्यादा SL क्लास कोच वाली अमृत भारत ट्रेनों में, 24 बर्थ का इमरजेंसी कोटा तय किया जा सकता है.”
अभी, कुल 12 अमृत भारत-II ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे बोर्ड ने पिछले महीने एक सर्कुलर में कहा, “भारतीय रेलवे में अमृत भारत II एक्सप्रेस (जनवरी 2026 से या उसके बाद शुरू की जाएगी) शुरू करने का फैसला किया गया है.”

देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी को हरी झंडी दिखाई थी, जिसका कमर्शियल ऑपरेशन 22 जनवरी, 2026 से शुरू होगा. यह ट्रेन पश्चिम बंगाल में हावड़ा और असम में कामाख्या के बीच चलती है.

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: Amrit Bharat trainsemergency quota new rulesIndian Railwaysindian railways quotavande bharat sleeper trains
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहे ये भोजपुरी सॉन्ग्स

February 11, 2026

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026
रेलवे ने कोटा सिस्टम में किया बड़ा बदलाव, वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत-II में होगा लागू; यहां जानें जरूरी जानकारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रेलवे ने कोटा सिस्टम में किया बड़ा बदलाव, वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत-II में होगा लागू; यहां जानें जरूरी जानकारी
रेलवे ने कोटा सिस्टम में किया बड़ा बदलाव, वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत-II में होगा लागू; यहां जानें जरूरी जानकारी
रेलवे ने कोटा सिस्टम में किया बड़ा बदलाव, वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत-II में होगा लागू; यहां जानें जरूरी जानकारी
रेलवे ने कोटा सिस्टम में किया बड़ा बदलाव, वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत-II में होगा लागू; यहां जानें जरूरी जानकारी