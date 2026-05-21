Train Cancelled List: जून में यात्रा करने वाले सतर्क! 77 ट्रेनें हुई रद्द, कुछ के बदले रूट, देखें लिस्ट

Train Cancelled News: जून 2026 में रेल यात्रियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. अगर आप इस महीने यात्रा या घूमने की योजना बना रहे हैं, तो पहले ये जानकारी जरूर देख लें. रेलवे ने इस दौरान कई ट्रेनों को रद्द करने, कुछ के रूट बदलने और कुछ के संचालन में बदलाव का फैसला लिया है. इससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है, इसलिए पहले से जानकारी होना जरूरी है.

जून में कई ट्रेनें रद्द और प्रभावित

Indian Railways के अनुसार जून 2026 में कुल 77 ट्रेनों को रद्द किया गया है. इनमें एक्सप्रेस और पैसेंजर दोनों तरह की ट्रेनें शामिल हैं. इसके अलावा कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और कुछ ट्रेनों को बीच रास्ते तक ही चलाया जाएगा. कुछ ट्रेनें देरी से भी चलेंगी, जिससे यात्रियों की यात्रा योजना प्रभावित हो सकती है.

ट्रेनें क्यों की गईं रद्द?

रेलवे ने ये फैसला इंफ्रास्ट्रक्चर काम के कारण लिया है. जानकारी के अनुसार बिलासपुर रेल मंडल के चांपा स्टेशन पर चौथी रेल लाइन का निर्माण चल रहा है. इसी वजह से कई ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से बदला गया है. काम पूरा होने तक रेल यातायात को कंट्रोल किया जा रहा है ताकि सुरक्षा और निर्माण कार्य दोनों सुचारू रहें.

रद्द ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन का नाम ट्रेन नंबर तारीख टाटानगर- बिलासपुर एक्सप्रेस 18113 7 से 18 जून बिलासपुर- टाटानगर एक्सप्रेस 18114 8 से 19 जून टाटानगर- इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस 18109/18110 8 से 19 जून दुर्ग- आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस 13287 12 से 16 जून आरा- दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस 13288 10 से 14 जून अहमदाबाद- हावड़ा एक्सप्रेस 12833/12834 11 से 15 जून हावड़ा- सीएसएमटी एक्सप्रेस 12870 12 जून सीएसएमटी- हावड़ा एक्सप्रेस 12869 14 जून हटिया- पुणे एक्सप्रेस 22846 12 से 15 जून पुणे- हटिया एक्सप्रेस 22845 14 से 17 जून पुरी- जोधपुर एक्सप्रेस 20813 10 जून जोधपुर- पुरी एक्सप्रेस 12905 10 से 11 जून पोरबंदर- शालीमार एक्सप्रेस 12905 10 से 11 जून शालीमार- पोरबंदर एक्सप्रेस 12906 12 से 13 जून ओखा- शालीमार एक्सप्रेस 22905 14 जून शालीमार- ओखा एक्सप्रेस 22906 16 जून कामाख्या- एलटीटी एक्सप्रेस 22512 13 जून एलटीटी- कामाख्या एक्सप्रेस 22511 16 जून उदयपुर- शालीमार एक्सप्रेस 20971 13 जून शालीमार- उदयपुर एक्सप्रेस 20972 14 जून एलटीटी- गया एक्सप्रेस 22357 12 जून गया- एलटीटी एक्सप्रेस 22358 10 जून

रूट बदली गई ट्रेनें