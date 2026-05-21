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Train Cancelled List: जून में यात्रा करने वाले सतर्क! 77 ट्रेनें हुई रद्द, कुछ के बदले रूट, देखें लिस्ट

Train Cancelled News: जून 2026 में ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए बुरी खबर है कि 77 ट्रेनें रद्द, कई के रूट बदल दिए गए है. आइए जानते हैं कि ये बदलाव क्यों हुए है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 21, 2026 12:54:21 PM IST

Train Cancelled List: जून में यात्रा करने वाले सतर्क! 77 ट्रेनें हुई रद्द, कुछ के बदले रूट, देखें लिस्ट


Train Cancelled News: जून 2026 में रेल यात्रियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. अगर आप इस महीने यात्रा या घूमने की योजना बना रहे हैं, तो पहले ये जानकारी जरूर देख लें. रेलवे ने इस दौरान कई ट्रेनों को रद्द करने, कुछ के रूट बदलने और कुछ के संचालन में बदलाव का फैसला लिया है. इससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है, इसलिए पहले से जानकारी होना जरूरी है.

जून में कई ट्रेनें रद्द और प्रभावित

Indian Railways के अनुसार जून 2026 में कुल 77 ट्रेनों को रद्द किया गया है. इनमें एक्सप्रेस और पैसेंजर दोनों तरह की ट्रेनें शामिल हैं. इसके अलावा कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और कुछ ट्रेनों को बीच रास्ते तक ही चलाया जाएगा. कुछ ट्रेनें देरी से भी चलेंगी, जिससे यात्रियों की यात्रा योजना प्रभावित हो सकती है.

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ट्रेनें क्यों की गईं रद्द?

रेलवे ने ये फैसला इंफ्रास्ट्रक्चर काम के कारण लिया है. जानकारी के अनुसार बिलासपुर रेल मंडल के चांपा स्टेशन पर चौथी रेल लाइन का निर्माण चल रहा है. इसी वजह से कई ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से बदला गया है. काम पूरा होने तक रेल यातायात को कंट्रोल किया जा रहा है ताकि सुरक्षा और निर्माण कार्य दोनों सुचारू रहें.

रद्द ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन का नाम ट्रेन नंबर तारीख
टाटानगर- बिलासपुर एक्सप्रेस 18113 7 से 18 जून
बिलासपुर- टाटानगर एक्सप्रेस 18114 8 से 19 जून
टाटानगर- इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस 18109/18110 8 से 19 जून
दुर्ग- आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस 13287 12 से 16 जून
आरा- दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस 13288 10 से 14 जून
अहमदाबाद- हावड़ा एक्सप्रेस 12833/12834 11 से 15 जून
हावड़ा- सीएसएमटी एक्सप्रेस 12870 12 जून
सीएसएमटी- हावड़ा एक्सप्रेस 12869 14 जून
हटिया- पुणे एक्सप्रेस 22846 12 से 15 जून
पुणे- हटिया एक्सप्रेस 22845 14 से 17 जून
पुरी- जोधपुर एक्सप्रेस 20813 10 जून
जोधपुर- पुरी एक्सप्रेस 12905 10 से 11 जून
पोरबंदर- शालीमार एक्सप्रेस 12905 10 से 11 जून
शालीमार- पोरबंदर एक्सप्रेस 12906 12 से 13 जून
ओखा- शालीमार एक्सप्रेस 22905 14 जून
शालीमार- ओखा एक्सप्रेस 22906 16 जून
कामाख्या- एलटीटी एक्सप्रेस 22512 13 जून
एलटीटी- कामाख्या एक्सप्रेस 22511 16 जून
उदयपुर- शालीमार एक्सप्रेस 20971 13 जून
शालीमार- उदयपुर एक्सप्रेस 20972 14 जून
एलटीटी- गया एक्सप्रेस 22357 12 जून
गया- एलटीटी एक्सप्रेस 22358 10 जून

रूट बदली गई ट्रेनें

ट्रेन का नाम ट्रेन नंबर नई रूट जानकारी तारीख
हावड़ा- पुणे दुरंतो एक्सप्रेस 12222 झारसुगुड़ा, टिटलागढ़, रायपुर 11 और 13 जून
पुणे- हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस 12221 रायपुर, टिटलागढ़, झारसुगुड़ा 13 और 15 जून
सीएसएमटी- हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस 12261 रायपुर, टिटलागढ़, झारसुगुड़ा 11 और 13 जून
हावड़ा- सीएसएमटी दुरंतो एक्सप्रेस 12262 झारसुगुड़ा, टिटलागढ़, रायपुर 12 और 15 जून
एलटीटी- शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 12101 रायपुर, टिटलागढ़, झारसुगुड़ा 12 और 13 जून
शालीमार- एलटीटी ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 12102 झारसुगुड़ा, टिटलागढ़, रायपुर 14 और 15 जून
भुवनेश्वर- एलटीटी एक्सप्रेस 12880 झारसुगुड़ा, टिटलागढ़, रायपुर 11 और 15 जून
एलटीटी- भुवनेश्वर एक्सप्रेस12222 12879 रायपुर, टिटलागढ़, झारसुगुड़ा 13 और 17 जून

Tags: train cancel in juneTrain Cancelled News
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