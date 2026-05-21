Train Cancelled List: जून में यात्रा करने वाले सतर्क! 77 ट्रेनें हुई रद्द, कुछ के बदले रूट, देखें लिस्ट

Train Cancelled News: जून 2026 में रेल यात्रियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. अगर आप इस महीने यात्रा या घूमने की योजना बना रहे हैं, तो पहले ये जानकारी जरूर देख लें. रेलवे ने इस दौरान कई ट्रेनों को रद्द करने, कुछ के रूट बदलने और कुछ के संचालन में बदलाव का फैसला लिया है. इससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है, इसलिए पहले से जानकारी होना जरूरी है.
जून में कई ट्रेनें रद्द और प्रभावित
Indian Railways के अनुसार जून 2026 में कुल 77 ट्रेनों को रद्द किया गया है. इनमें एक्सप्रेस और पैसेंजर दोनों तरह की ट्रेनें शामिल हैं. इसके अलावा कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और कुछ ट्रेनों को बीच रास्ते तक ही चलाया जाएगा. कुछ ट्रेनें देरी से भी चलेंगी, जिससे यात्रियों की यात्रा योजना प्रभावित हो सकती है.
ट्रेनें क्यों की गईं रद्द?
रेलवे ने ये फैसला इंफ्रास्ट्रक्चर काम के कारण लिया है. जानकारी के अनुसार बिलासपुर रेल मंडल के चांपा स्टेशन पर चौथी रेल लाइन का निर्माण चल रहा है. इसी वजह से कई ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से बदला गया है. काम पूरा होने तक रेल यातायात को कंट्रोल किया जा रहा है ताकि सुरक्षा और निर्माण कार्य दोनों सुचारू रहें.
रद्द ट्रेनों की लिस्ट
|ट्रेन का नाम
|ट्रेन नंबर
|तारीख
|टाटानगर- बिलासपुर एक्सप्रेस
|18113
|7 से 18 जून
|बिलासपुर- टाटानगर एक्सप्रेस
|18114
|8 से 19 जून
|टाटानगर- इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस
|18109/18110
|8 से 19 जून
|दुर्ग- आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस
|13287
|12 से 16 जून
|आरा- दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस
|13288
|10 से 14 जून
|अहमदाबाद- हावड़ा एक्सप्रेस
|12833/12834
|11 से 15 जून
|हावड़ा- सीएसएमटी एक्सप्रेस
|12870
|12 जून
|सीएसएमटी- हावड़ा एक्सप्रेस
|12869
|14 जून
|हटिया- पुणे एक्सप्रेस
|22846
|12 से 15 जून
|पुणे- हटिया एक्सप्रेस
|22845
|14 से 17 जून
|पुरी- जोधपुर एक्सप्रेस
|20813
|10 जून
|जोधपुर- पुरी एक्सप्रेस
|12905
|10 से 11 जून
|पोरबंदर- शालीमार एक्सप्रेस
|12905
|10 से 11 जून
|शालीमार- पोरबंदर एक्सप्रेस
|12906
|12 से 13 जून
|ओखा- शालीमार एक्सप्रेस
|22905
|14 जून
|शालीमार- ओखा एक्सप्रेस
|22906
|16 जून
|कामाख्या- एलटीटी एक्सप्रेस
|22512
|13 जून
|एलटीटी- कामाख्या एक्सप्रेस
|22511
|16 जून
|उदयपुर- शालीमार एक्सप्रेस
|20971
|13 जून
|शालीमार- उदयपुर एक्सप्रेस
|20972
|14 जून
|एलटीटी- गया एक्सप्रेस
|22357
|12 जून
|गया- एलटीटी एक्सप्रेस
|22358
|10 जून
रूट बदली गई ट्रेनें
|ट्रेन का नाम
|ट्रेन नंबर
|नई रूट जानकारी
|तारीख
|हावड़ा- पुणे दुरंतो एक्सप्रेस
|12222
|झारसुगुड़ा, टिटलागढ़, रायपुर
|11 और 13 जून
|पुणे- हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस
|12221
|रायपुर, टिटलागढ़, झारसुगुड़ा
|13 और 15 जून
|सीएसएमटी- हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस
|12261
|रायपुर, टिटलागढ़, झारसुगुड़ा
|11 और 13 जून
|हावड़ा- सीएसएमटी दुरंतो एक्सप्रेस
|12262
|झारसुगुड़ा, टिटलागढ़, रायपुर
|12 और 15 जून
|एलटीटी- शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस
|12101
|रायपुर, टिटलागढ़, झारसुगुड़ा
|12 और 13 जून
|शालीमार- एलटीटी ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस
|12102
|झारसुगुड़ा, टिटलागढ़, रायपुर
|14 और 15 जून
|भुवनेश्वर- एलटीटी एक्सप्रेस
|12880
|झारसुगुड़ा, टिटलागढ़, रायपुर
|11 और 15 जून
|एलटीटी- भुवनेश्वर एक्सप्रेस12222
|12879
|रायपुर, टिटलागढ़, झारसुगुड़ा
|13 और 17 जून