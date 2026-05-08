जब इंदिरा गांधी ने किया था यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रचार; कौन थे 1971 के वो मौजूदा सीएम, जिन्हें उपचुनाव में मिली हार?

Tribhuvan Narain Singh: भारतीय राजनीति में अक्सर यहीं माना जाता है कि जो भी उस राज्य की तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी होती है उपचुनाव में जीत भी उसी के पक्ष में जाती है. यह बात तब और भी ज़्यादा सच साबित होती है, जब खुद मुख्यमंत्री ही उपचुनाव लड़ रहे हों, ऐसी स्थिति में तो नतीजे को लेकर शायद ही किसी के मन में कोई संदेह रहता है.

हालांकि, 1971 में गोरखपुर के मानीराम विधानसभा उपचुनाव के दौरान ठीक इसके विपरीत हुआ. एक ऐसी घटना जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही पूरी तरह से बदल दी और उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री के कारण यूपी के सीएम त्रिभुवन नारायण सिंह उपचुनाव हार गए.

1971 का वो चुनाव जिसने बदल दी भारतीय राजनीति की दिशा

8 अगस्त को वाराणसी में जन्मे टी.एन. सिंह को 18 अक्टूबर, 1970 को राज्य का नेतृत्व सौंपा गया. उस समय, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह का प्रशासन सत्ता में था. कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बंट गई थी. चौधरी चरण सिंह को अपना पूरा कार्यकाल पूरा करने से पहले ही उनके पद से हटा दिया गया था. कमलापति त्रिपाठी इंदिरा गांधी के गुट से थे, जबकि टी.एन. सिंह चंद्रभानु गुप्ता के नेतृत्व वाले गुट से जुड़े थे. चौधरी चरण सिंह के जाने के बाद, विरोधी गुट ने टी.एन. सिंह को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया. उस समय, वे किसी भी विधायी सदन के सदस्य नहीं थे. संवैधानिक नियमों के अनुसार, टी.एन. सिंह के लिए छह महीने के भीतर किसी एक विधायी सदन की सदस्यता हासिल करना अनिवार्य था.

महंत अवेद्यनाथ के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद सीट खाली हो गई

1970 में, लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद, महंत अवेद्यनाथ ने मानीराम विधानसभा सीट खाली कर दी. इसके बाद, इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव की घोषणा की गई. इस उपचुनाव में, टी.एन. सिंह कांग्रेस (O)—यानी ‘ऑर्गेनाइज़ेशन’ गुट के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए. कांग्रेस (R)—यानी ‘रूलिंग’ गुट—ने रामकृष्ण द्विवेदी को अपना उम्मीदवार बनाया. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रामकृष्णा द्विवेदी के समर्थन में प्रचार करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उस निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया. जब परिणाम घोषित हुए, तो टी.एन. सिंह 16,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे.

कहा जाता है कि जब मार्च 1971 में उपचुनाव के परिणाम घोषित किए गए, तब टी.एन. सिंह विधानसभा में उपस्थित थे. उन्होंने सदन के पटल पर स्वयं अपनी हार की घोषणा की और अपना इस्तीफा सौंप दिया. यह इतिहास में पहला ऐसा मौका था जब किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद हुए आम चुनावों में, कांग्रेस (R) विजयी हुई, और कमलापति त्रिपाठी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया. टी.एन. सिंह को हराने का इनाम रामकृष्णा द्विवेदी को मिला; उन्हें राज्य मंत्री नियुक्त किया गया.

इंदिरा गांधी का प्रचार कैसे बना टी. एन सिंह के हार का कारण

हरिकेश बहादुर सिंह, एक अनुभवी राजनेता और गोरखपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सांसद (MP) याद करते हैं कि जब उपचुनाव की घोषणा हुई और टी.एन. सिंह की उम्मीदवारी सामने आई, तो शुरू में राजनीतिक माहौल उनके पक्ष में लग रहा था. टी.एन. सिंह पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के करीबी मित्र थे और एक ईमानदार राजनेता के रूप में उनकी काफी अच्छी प्रतिष्ठा थी. उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, दोनों की सरकारों में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया था.

कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद, दो अलग-अलग गुट उभरकर सामने आए थे. उपचुनाव से दो या तीन दिन पहले, इंदिरा गांधी प्रचार करने के लिए मानीराम पहुंचीं. जब इंदिरा गांधी सड़क से होते हुए प्रचार मंच की ओर बढ़ रही थीं, तभी एक ऐसी घटना घटी जिससे वह स्पष्ट रूप से अप्रसन्न हो गईं. इसके बाद, मंच से बोलते हुए, इंदिरा गांधी ने टी.एन. सिंह के खिलाफ ज़ोरदार प्रचार अभियान चलाया. इस घटना के बाद, पूरा राजनीतिक माहौल नाटकीय रूप से बदल गया; जनभावना टी.एन. सिंह के खिलाफ हो गई, और अंततः वह चुनाव हार गए. वहीं, रामकृष्णा द्विवेदी मानीराम क्षेत्र के मूल निवासी थे, जबकि टी.एन. सिंह वाराणसी के रहने वाले थे. परिणामस्वरूप, रामकृष्णा द्विवेदी को एक स्थानीय उम्मीदवार होने का विशिष्ट लाभ प्राप्त हुआ