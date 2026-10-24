Indian Movements: जेपी आंदोलन से अन्ना हजारे तक… कभी सड़कों पर गूंजते थे इनके नारे, आज कहां हैं ये चेहरे?

Indian Movements History: देश में जब भी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई या सरकारी नीतियों के खिलाफ बड़े आंदोलन हुए, तब कई ऐसे युवा चेहरे सामने आए, जिन्होंने आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अपनी अलग पहचान बनाई. हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP के विरोध प्रदर्शन और NEET पेपर लीक विवाद के बाद, JNU की रिसर्च स्कॉलर और AISA की नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा एक नई और जानी-मानी हस्ती के तौर पर उभरी हैं. ग्लोबल मीडिया उन्हें भारत के Gen-Z आंदोलनों में एक जानी-मानी हस्ती बता रहा है.

किसी ने आंदोलन के बाद राजनीतिक पार्टी बनाई, किसी ने सत्ता की जिम्मेदारी संभाली, को कोई सक्रिय राजनीति से दूर हो गया. 1970 के दशक के जेपी आंदोलन से लेकर 2011 के अन्ना हजारे आंदोलन और 2016 के JNU छात्र आंदोलन तक, इन आंदोलनों की कहानियां बताती हैं कि आंदोलन से मिली पहचान लोगों को अलग-अलग रास्तों पर ले जा सकती है.

जेपी आंदोलन

साल 1974 में बिहार से शुरू हुआ छात्र आंदोलन धीरे-धीरे देशव्यापी राजनीतिक आंदोलन में बदल गया. लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और तत्कालीन सरकार के खिलाफ उठी आवाज ने कई युवा नेताओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाई.

इस आंदोलन से जुड़े लालू प्रसाद यादव बाद में बिहार के मुख्यमंत्री और केंद्र में रेल मंत्री बने. नीतीश कुमार ने भी बिहार की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई और कई बार मुख्यमंत्री पद संभाला. वहीं, सुशील कुमार मोदी बिहार के उपमुख्यमंत्री रहे. इन नेताओं के राजनीतिक सफर ने दिखाया कि छात्र आंदोलनों से निकले चेहरे आगे चलकर सत्ता और संगठन की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

अन्ना आंदोलन

साल 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान और जंतर-मंतर पर अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ. इस आंदोलन ने देशभर में लोकपाल और जवाबदेही को लेकर बहस तेज की. अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल थे. बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने.

दूसरी ओर, अन्ना हजारे ने सक्रिय चुनावी राजनीति से दूरी बनाए रखी और महाराष्ट्र के रालेगण सिद्धि में सामाजिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया. किरण बेदी ने आगे चलकर पुडुचेरी के उपराज्यपाल का पद संभाला, जबकि कुमार विश्वास कविता और सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए सक्रिय रहे.

JNU आंदोलन

फरवरी 2016 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में हुए विवाद और उसके बाद के प्रदर्शनों ने कन्हैया कुमार, उमर खालिद, शेहला राशिद और अनिर्बान भट्टाचार्य जैसे नामों को राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया.

कन्हैया कुमार ने 2021 में कांग्रेस का दामन थामा और पार्टी की राजनीति में सक्रिय हुए. उमर खालिद 2020 से दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश के मामले में जेल में हैं; जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. शेहला राशिद ने बाद के वर्षों में अपना राजनीतिक रुख बदला और जम्मू-कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर अलग दृष्टिकोण सामने रखा. अनिर्बान भट्टाचार्य ने सार्वजनिक राजनीतिक मंचों से दूरी बनाकर शोध और सामाजिक क्षेत्र में काम जारी रखा.

क्या नेहा बोरा इसी राह में हो पाएंगी सफल?

अब सबकी नज़रें नेहा बोरा जैसे युवा, नए चेहरों पर हैं, जो अभी दिल्ली की सड़कों पर विपक्ष के नेताओं के साथ और कड़ी पुलिस निगरानी में स्टूडेंट के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं. मिलिट्री बैकग्राउंड वाली JNU की PhD स्टूडेंट नेहा बोरा ने हाल ही में इलेक्शन कमीशन और NEET एग्जाम विवाद के खिलाफ अपनी भूख हड़ताल से सुर्खियां बटोरीं.