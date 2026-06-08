पुरुषों की एंट्री बैन! 500 साल पुराना बाजार; जहां केवल महिलाएं संभालती हैं पूरा कारोबार

Ima Keithel History: भारत में ऐसे बहुत से बाजार हैं जो अपनी खासियत की वजह से फेमस हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है ऐसे बाजार के बारे में जहां पर सारे दुकानदार आदमी नहीं बल्कि औरतें हैं. जी हां इस मार्केट में सिर्फ महिलाएं हैं. लेकिन पुरुष लोग खरीदने आते हैं. सुनने में ये काफी अजीब है लेकिन भारत में काफी अनोखा है.

ये खास मार्केट भारत के मणिपुर में है. राजधानी इम्फाल में इस मार्केट का नाम इमा कैथेल है, इस शब्द का मतलब बाजार होता है. इस इमा कैथेल मार्केट को दुनिया का सबसे बड़ा महिला बाजार माना जाता है और इसका इतिहास भी काफी पुराना 16वीं शताब्दी यानी 500 साल पहले से जुड़ा है. ये काफी पुराना है और यहां महिलाओं का मार्केट चलाना भी काफी फेमस है.

महिलाएं क्यों चलाती है दुकाने?

लोगों के मन में एक सवाल है कि यहां पर सिर्फ महिलाएं ही क्यों दुकाने चलाती है, तो हम आपको बता दें कि जब पुरुष को लड़ाई या और अन्य कामों के लिए दूर जाना पड़ता था, तभी महिलाएं ये काम इतने अच्छे से करने लगी कि आज के समय में यहां सिर्फ महिलाएं ही दुकाने चलाती हैं.

कितनी महिलाएं करती हैं काम?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करीब 3,000 से 5,000 महिलाएं काम करती हैं. एक बात हैं यहां कि सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही यहां पर दुकान लगा सकती है. जैसे-जैसे पीढ़ी बढ़ती है यहां का काम आगे दे दिया जाता है

इस मार्केट में जरूरत का सामान मिलता है जैसे- फ्रेश सब्जियां, फल, मसाले, कपड़े, हस्तशिल्प और मार्केट का सामान आदि खरीद सकते हैं. ये मार्केट काफी अच्छी है और यहां का सामान भी काफी सही है और अच्छे दाम में मिलता है.