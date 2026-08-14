Independence Day 2026: किन मौकों और परिस्थितियों में आधा झुकाया जाता है राष्ट्रीय ध्वज? क्या होता है इसका मतलब

Independence Day 2026: कल यानि 15 अगस्त को देशभर में स्वत्रंता दिवस मनाया जाएगा. इस दिन जगह-जगह पर तिरंगा फहराकर समारोह किया जाएगा. राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश की पहचान, सम्मान और गौरव का प्रतीक होता है. इसके प्रति देश में लोगों का एक अलग ही सम्मान और इज्जत है. राष्ट्रीय ध्वज को देखते ही आमतौर पर लोग उसे सलाम कर देते हैं. भारत का तिरंगा भी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करता है. इसलिए तिरंगे को फहराने और उतारने से लेकर उसके रखरखाव तक के लिए कुछ विशेष नियम तय किए गए हैं, जिन्हें फॉलो करना सभी के लिए जरूरी है.

तिरंगा को लेकर लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि राष्ट्रय ध्वज को आधा झुकाया क्यों जाता है. अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल रहता है तो चलिए जानते हैं इसके बारे में.

इन लोगों के निधन पर आधा झुकाया जाता है

देश में कुछ खास और उच्च पों पर बैठे लोगों के निधन या उनके शहीद होने पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को आधा झुकाया जाता है. अगर राष्ट्रपति, उप- राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है तो इन स्थिति में तिरंगा को आधा झुकाया जाता है. इसके अलावा अगर लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्र के राज्यमंत्री और उपमंत्री के साथ ही साथ केंद्रीय केंबिनेट मंत्री के निधन पर दिल्ली और सभी राज्यों की राजधानियों में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है.

केवल यही नहीं बल्कि, राज्यपाल, उपराज्यपाल के साथ ह साथ किसी राज्य के मुख्यमंत्री का अगर निधन हो जाए तो ऐसे में भी राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाता है. राज्य के केबेनिट मंत्री के निधन पर संबंधित राज्य की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है.

राजकीय और राष्ट्रीय शोक