Home > देश > केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, UAPA के तहत पड़ोसी देश में छिपे 23 दुश्मनों को घोषित किया आतंकी

केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, UAPA के तहत पड़ोसी देश में छिपे 23 दुश्मनों को घोषित किया आतंकी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में मौजूद 23 लोगों को आतंकी घोषित किया है, जो जैश-ए-मोहम्मद (JeM), लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और दूसरे संगठनों से जुड़े हैं.

By: JP Yadav | Published: July 4, 2026 11:45:32 AM IST

केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को दिया झटका, UAPA के तहत पड़ोसी देश में छिपे 23 दुश्मनों को घोषित किया आतंकी
केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को दिया झटका, UAPA के तहत पड़ोसी देश में छिपे 23 दुश्मनों को घोषित किया आतंकी


केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत पाकिस्तान में रहने वाले 23 लोगों को आतंकी घोषित किया है. ये लोग घुसपैठ, भर्ती, हथियार सप्लाई और जम्मू-कश्मीर में हमलों की योजना बनाने जैसी कई गतिविधियों में शामिल रहे हैं. आतंकियों की मौजूदा सूची में हाफ़िज़ सईद, JeM प्रमुख मौलाना मसूद अज़हर, 26/11 मुंबई हमलों के सह-मास्टरमाइंड ज़की-उर-रहमान लखवी, भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और अमेरिका में रहने वाले खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नून जैसे बड़े नाम शामिल हैं. 23 नए नामों के जुड़ने के बाद अब इस सूची में आतंकी घोषित किए गए 80 लोग शामिल हैं. शनिवार (04 जुलाई, 2026) को सुबह जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन लोगों को नामित किया गया है, उनमें हाफ़िज़ सईद के तीन करीबी सहयोगी शामिल हैं — अब्दुल रऊफ़, जो LeT और जमात-उद-दावा (JuD) के सीनियर सदस्य हैं. हाफ़िज़ खालिद वलीद, जो LeT और JuD का एक और सीनियर नेता है. इसके अलावा राणा इफ़्तिखार शामिल है जो जिहादी गतिविधियों का समन्वय करता है और युवाओं को आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रेरित करता है.  मोहम्मद मुसद्दिक उर्फ ​​डॉक्टर, जो भारत में पाकिस्तानी आतंकियों की JeM की घुसपैठ के मुख्य हैंडलर हैं, उसे भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है. वह सुंजवान हमले में शामिल था.

MHA द्वारा नामित अन्य प्रमुख व्यक्तियों में मसूद इलियास कश्मीरी शामिल हैं, जो JeM के एक सीनियर पदाधिकारी है  और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से काम करता है. वह 22 अप्रैल, 2022 को जम्मू के सुंजवान में सुरक्षा बलों पर JeM आतंकियों द्वारा किए गए हमले में शामिल था. MHA के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मसूद इलियास कश्मीरी जैश-ए-मोहम्मद का एक सीनियर पदाधिकारी है और देश के खिलाफ कई तरह की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल है. इनमें युवाओं को आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद में भर्ती करना, उन्हें ट्रेनिंग देना और फिर आतंकवादियों की देश में घुसपैठ में मदद करना शामिल है.  शनिवार को नामित तीसरा सीनियर JeM पदाधिकारी मुफ़्ती मुहम्मद असग़र खान उर्फ़ अबू साद है, जो J&K में JeM आतंकियों के लॉन्चिंग कमांडर है और 29 नवंबर, 2016 को जम्मू के नगरोटा में भारतीय सेना के कैंप पर हुए हमले के मास्टरमाइंड में से एक था. 

You Might Be Interested In

यह भी पढ़ें: पत्नी गैरमर्द संग पकड़ी गई थी होटल में, फिर बच्चों को बाहर भेज कमरे में अफसर के साथ रही; पति अचानक लौटा तो खुल गया राज़

सोशल मीडिया पर भी रहते हैं एक्टिव

MHA ने कहा कि मुसद्दिक देश के खिलाफ कई तरह की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल हैं, जिनमें सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार और गोला-बारूद पहुंचाना, जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों की योजना बनाना और आतंकी गतिविधियों के दायरे को और बढ़ाने के लिए जैश-ए-मोहम्मद के साइबर ऑपरेटर्स की एक टीम को संभालना शामिल है, जो युवाओं को आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद में भर्ती करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है.

यह भी पढ़ें:  आधी रात को पति-पत्नी सुनसान जगह पर क्या कर रहे थे? सुबह होते-होते हो गया कांड; चली गई 2 जानें

केंद्र सरकार ने अगस्त, 2019 में किया था प्रावधान

यहां पर बता दें कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में UAPA में संशोधन करके किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का प्रावधान जोड़ा था. इस संशोधन से पहले केवल संगठनों को ही आतंकी संगठन घोषित किया जा सकता था. व्यक्तियों को आतंकी घोषित करने से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) जैसी एजेंसियों को ऐसे लोगों के हथियार और फंड पर रोक लगाने और उनकी संपत्ति ज़ब्त करने की शक्ति मिलती है.

यह भी पढ़ें: पति गया विदेश तो भतीजे से रात को बनाने लगी संबंध, एक दिन दोनों अकेले थे कमरे में; इसके बाद हो गया कांड

Tags: home-hero-pos-1pakistan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बारिश में कैसे हटाएं सब्जियों से चिपके जिद्दी कीटाणु!

July 3, 2026

मलाइका अरोड़ा ने मोनोकनी में दिखाई बोल्डनेस

July 3, 2026

ज्यादा मात्रा में सौंफ खाने के नुकसान

July 3, 2026

आंखों की रोशनी बढ़ने के लिए क्या खाएं?

July 3, 2026

फ्रेश रहने के लिए कौन से फल खाएं?

July 2, 2026

ज्यादा मसाले वाला खाना खाने के नुकसान

July 2, 2026
केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, UAPA के तहत पड़ोसी देश में छिपे 23 दुश्मनों को घोषित किया आतंकी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, UAPA के तहत पड़ोसी देश में छिपे 23 दुश्मनों को घोषित किया आतंकी
केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, UAPA के तहत पड़ोसी देश में छिपे 23 दुश्मनों को घोषित किया आतंकी
केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, UAPA के तहत पड़ोसी देश में छिपे 23 दुश्मनों को घोषित किया आतंकी
केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, UAPA के तहत पड़ोसी देश में छिपे 23 दुश्मनों को घोषित किया आतंकी