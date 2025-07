US दे रहा भारत को टैरिफ की धमकी, इधर ICG बचा रही अमेरिकियों की जान…Video देख Trump को आएगी अक्ल

ICG Rescue American Citizens: पोर्ट ब्लेयर/अंडमान-निकोबार: दुनिया का चक्कर लगाने निकले दो अमेरिकी नागरिकों की जान उस वक्त खतरे में पड़ गई जब उनकी यॉट हिंद महासागर में एक भयंकर तूफान की चपेट में आ गई। हालांकि, समय रहते भेजी गई डिस्ट्रेस कॉल के बाद भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard) ने दोनों की जान बचा ली।

अंडमान-निकोबार के सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट से लगभग 53 नॉटिकल मील दूर, अमेरिकी यॉट ‘Sea Angel’ समुद्र में आए खराब मौसम की चपेट में आ गई। गुरुवार को पोर्ट ब्लेयर स्थित समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (MRCC) को यॉट से मदद के लिए इमरजेंसी कॉल मिली, जिसके बाद चेन्नई स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी तुरंत सहायता मांगी।

जानकारी मिलते ही दोपहर करीब 2 बजे भारतीय तटरक्षक बल ने इंटरनेशनल सेफ्टी नेट (ISN) को सक्रिय किया, जिससे उस क्षेत्र में मौजूद सभी समुद्री जहाजों को अलर्ट कर दिया गया। ऑपरेशनल ड्यूटी पर तैनात ICGS राजवीर तत्काल राहत कार्य के लिए रवाना हुआ और शाम तक यॉट के पास पहुंच गया।

तेज हवाओं और यॉट की मैकेनिकल फेल्योर के बावजूद दोनों अमेरिकी नागरिक सुरक्षित पाए गए। रातभर ऑपरेशन चलाने के बाद शुक्रवार सुबह तटरक्षक जहाज ने यॉट को कैंपबेल बे खींचकर लाया।

Heroic rescue at sea! 🇮🇳 @IndiaCoastGuard ship #Rajveer braved raging winds & rough seas to save #US yacht Sea Angel with two crew, after complete propulsion failure near #IndiraPoint. On 10 Jul 25, at 1157 hrs #ICG MRCC #PortBlair received a distress alert from #UnitedStates… pic.twitter.com/DQyn5Gtame

— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) July 11, 2025