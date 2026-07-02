भारतीय नागरिकता साबित करने में नाकाम हुआ शख्स! 16 दस्तावेज और पिता की गवाही भी नहीं आई काम, गुवाहाटी कोर्ट ने क्यों रिजेक्ट किये सारे सबूत?

हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति की नागरिकता संबंधी याचिका खारिज कर दी जिसने खुद को भारत का नागरिक साबित करने के लिए 1951 से 2017 तक के कुल 16 दस्तावेज पेश किए थे.

इन दस्तावेजों में NRC की कॉपी, कई वर्षों की वोटर लिस्ट, PAN कार्ड, EPIC कार्ड, जमीन की रजिस्ट्री जैसे जरूरी रिकॉर्ड शामिल थे. इसके बावजूद अदालत ने उसे भारत का नागरिक नहीं माना. कोर्ट ने शख्स का फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा गया और याचिकाकर्ता को भारतीय नागरिक नहीं माना; लेकिन सवाल उठता है क्यों?

क्या है पूरा मामला?

याचिकाकर्ता ने गुवाहाटी कोर्ट में दावा किया कि उसका जन्म 1 मई 1988 को हुआ था और उसका परिवार कई साल से असम में रह रहा है. उसने अदालत को बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव के कारण परिवार को कई बार गांव बदलना पड़ा. इसी वजह से अलग-अलग समय में परिवार अलग-अलग क्षेत्र जैसे धोबाकुरा, घुगुडोबा और हाशदोबा में रहा.

अपने भारतीय होने के दावे को मजबूत करने के लिए उसने 16 दस्तावेजों के साथ खुद और अपने पिता की मौखिक गवाही भी पेश की. लेकिन अदालत ने पाया कि दस्तावेजों की ये लिस्ट लगातार और विश्वसनीय तरीके से यह साबित नहीं करती कि याचिकाकर्ता वास्तव में उन्हीं पूर्वजों का वंशज है जिनका नाम पुराने रिकॉर्ड में दर्ज है. यानी कहने का आशय ये है कि याचिकाकर्ता के पूर्वजों का कोई विश्वसनीय डेटा न मिलने की वजह से उसकी नागरिकता संबंधी दावे को अदालत ने खारिज कर दिया.

अदालत में पेश किए गए कौन-कौन से दस्तावेज

याचिकाकर्ता ने नागरिकता साबित करने के लिए ये 16 दस्तावेज पेश किए

1951 की एनआरसी (NRC) की प्रति, जिसमें याचिकाकर्ता के पिता का नाम दर्ज है.

1951 की कम्प्यूटरीकृत एनआरसी की प्रति, जिसमें पिता के साथ दादा-दादी, सौतेली दादी और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम शामिल हैं.

1966 की प्रमाणित मतदाता सूची, जिसमें दादा-दादी और सौतेली दादी के नाम दर्ज हैं.

1970 की प्रमाणित मतदाता सूची, जिसमें पिता, दादा-दादी और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम हैं.

12 सितंबर 1973 की मूल भूमि खरीद रजिस्ट्री (Sale Deed), जो दादा के नाम पर है.

1979 की प्रमाणित मतदाता सूची, जिसमें माता-पिता, दादा-दादी और अन्य परिजनों के नाम दर्ज हैं.

1985 की प्रमाणित मतदाता सूची, जिसमें माता-पिता और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम शामिल हैं.

पैन कार्ड (PAN Card).

1989 की प्रमाणित मतदाता सूची, जिसमें माता-पिता, चाचा और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज हैं.

1997 की प्रमाणित मतदाता सूची, जिसमें माता-पिता और बड़े भाई का नाम दर्ज है.

20 अक्टूबर 2017 का स्कूल प्रमाणपत्र, जिसे हाशदोबा आंचलिक उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने जारी किया.

2005 की प्रमाणित मतदाता सूची, जिसमें माता-पिता और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम हैं.

2013 की प्रमाणित मतदाता सूची, जिसमें याचिकाकर्ता, उसके माता-पिता और अन्य परिजनों के नाम दर्ज हैं.

मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC/Voter ID).

2015 की प्रमाणित मतदाता सूची, जिसमें याचिकाकर्ता, उसके माता-पिता और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम हैं.

2017 की प्रमाणित मतदाता सूची, जिसमें याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी के नाम दर्ज हैं.

डेटा में क्या थी कमी?

हाईकोर्ट का कहना है कि इनमें से कोई भी डेटा उसके पूर्वजों से उसके लिंक को विश्वसनीय तरीके से प्रस्तुत नहीं करता है. इसके अलावा अदालत ने कहा कि 1951 का NRC अपने आप नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है. कोर्ट के अनुसार जो कंप्यूटराइज्ड कॉपी पेश की गई थी, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने वाला आवश्यक प्रमाणपत्र भी नहीं लगाया गया था. इसलिए उसे कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता था. यह फैसला यहां एक बार फिर स्पष्ट करता है कि PAN कार्ड टैक्स से जुड़ा दस्तावेज है. वहीं वोटर ID मतदान की पहचान है. दोनों दस्तावेज भारतीय नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं माने जाते. यही कारण है कि अदालत ने इन्हें निर्णायक सबूत नहीं माना.

इसके अतिरिक्त अलग-अलग वर्षों की वोटर लिस्ट में याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों की उम्र और विवरण में अंतर पाया गया. कुछ सदस्यों की उम्र सामान्य गणना के अनुसार नहीं बढ़ रही थी. इससे अदालत को रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर संदेह हुआ.

इस फैसले का असर किन लोगों पर पड़ सकता है?

सबसे अधिक प्रभाव उन लोगों पर पड़ सकता है.