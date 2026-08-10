Video: मुझे ‘नरेन्द्र’ नाम से…भारतीय बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल ने सुनाया पाकिस्तानी खिलाड़ी का पुराना किस्सा

Narender Berwal Video: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की. इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. बातचीत की शुरुआत में पीएम मोदी ने कहा कि अगर पिछले 10-12 सालों में उन्होंने अपने घर पर किसी ग्रुप से सबसे ज्यादा बार मुलाकात की है तो वे खिलाड़ी ही हैं.

उन्होंने कहा कि इस दौरान खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, लगातार सफलता और नई ऊंचाइयों को छूने की परंपरा ने देश का मान बढ़ाया है.

पीएम मोदी ने मीराबाई चानू से क्या कहा?

पीएम मोदी ने वेटलिफ्टर मीराबाई चानू से कहा कि आपकी आंखों से इतने आंसू बह रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे हर एक बूंद से गोल्ड मेडल टपक रहा हो. चानू ने जवाब दिया कि पेरिस ओलंपिक में मेडल न जीत पाने के बाद पिछले 4 साल मेरे लिए बहुत मुश्किल भरे थे. इस दौरान मुझे लगातार चोटों और पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ा. जब कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने के बाद मैं पोडियम पर खड़ी हुई और राष्ट्रगान बजा तो मैं अपने आँसू रोक नहीं पाई. चानू ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की 48 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग कैटेगरी में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता.

#WATCH | “Pakistani boxer said to me ‘Aapka naam Narender hai, aapke coach ka naam Narender hai, aapke Pradhan Mantri ka naam Narendra hai. Mujhe Narendra naam se nafrat ho gayi hai’…” says Heavyweight boxer and silver medallist Narender Berwal narrating his conversation with a… pic.twitter.com/qvmwO5D2sz — ANI (@ANI) August 10, 2026







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नरेंद्र बेरवाल ने क्या कहा?

नरेंद्र बेरवाल ने 2015 वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कि उनका पहला मुकाबला एक पाकिस्तानी बॉक्सर के साथ था. मैच से पहले उन्हें इंडियन आर्मी से एक कॉल आया जिसमें उन्हें पाकिस्तानी प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला न हारने का निर्देश दिया गया था. बेरवाल ने मुकाबला जीत लिया. मुकाबले के दौरान दोनों बॉक्सर्स को चोटें आईं और बाद में वे इलाज के लिए अस्पताल गए. वहां पाकिस्तानी बॉक्सर ने बेरवाल से कहा कि भाई, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? आपका नाम नरेंद्र है आपके कोच का नाम नरेंद्र है और आपके प्रधानमंत्री का नाम भी नरेंद्र है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि मुझे नरेन्द्र नाम से नफरत हो गई है.

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