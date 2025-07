‘अंतरिक्ष से भारत…’ धरती पर लौटने से पहले Shubhanshu shukla ने भेजा ऐसा संदेश, वीडियो देख भावुक हो गया हर हिंदुस्तानी

Astronaut Shubhanshu shukla: साल था 1984 जब भारत की तत्कालिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के पहले अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा से पूछा कि भारत ऊपर से कैसा दिखता है? तब राकेश शर्मा का जवाब था “सारे जहां से अच्छा हिन्दूस्तान हमारा।” आज 41 साल बाद ग्रुप कैपटन शुभांशु शुक्ला ने भी अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से भारत के लिए वही बात दोहराई है। उनके शब्द हैं- अंतरिक्ष से आज भी भारत सारे जहां से अच्छा नजर आता है।

शुभांशु शुक्ला 18 दिनों बाद आज यानि 14 जुलाई को शाम 4 बजकर 30 मीनट (भारतीय समय अनुसार) पर अंतरिक्ष से पृथ्वी के लिए डोपिंग करेंगे। हालांकि की पृथ्वी वापसी में उनकी यात्रा की तैयारिया 3 बजे से ही शुरु हो जाएंगी।

#WATCH | The Axiom-4 mission, featuring Group Captain Shubhanshu Shukla, is set to undock from the International Space Station on July 14th.

Group Captain Shubhanshu Shukla says, “It has been an incredible journey. I did not imagine any of this when I started the journey on… pic.twitter.com/5JkegSAHvR

