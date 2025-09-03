Home > देश > ऐसे हुई थी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की तैयारी… भारतीय सेना ने Video जारी कर दुनिया को दिखाई अपनी ताकत

ऐसे हुई थी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की तैयारी… भारतीय सेना ने Video जारी कर दुनिया को दिखाई अपनी ताकत

भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण क्षणों को दिखाते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें पीएम मोदी की की हाई लेवल मी़टिंग से लेकर सेना की तैयारी और फिर पाक पर हमलों से लेकर सभी चीजों को दिखाया गया है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: September 3, 2025 21:25:32 IST

Operation Sindoor: भारतीय सेना (Indian Army) ने पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terror Attack) में मारे गए 26 निर्दोष नागरिकों की जान का बदला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) चलाकर लिया था। 7 मई, 2025 को शुरू किए गए इस ऑपरेशन से पड़ोसी देश पाकिस्तान (Pakistan) पूरी तरह से हिल गया। लगभग 5 महीने पूरे होने के बाद भी आज भारतीय सेना की तरफ से दिए गए घाव अभी भी ताजे हैं। पीएम शहबाज (Shehbaz Sharif) से लेकर पाक सेना प्रमुख मुनीर (Asim Munir) को आज भी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का डर सता रहा है। 

इस बीच भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण क्षणों को दिखाते हुए एक वीडियो जारी किया है।

भारतीय सेना ने शेयर किया वीडियो

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर वीडियो साझा करते हुए, उत्तरी कमान ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि इस ऑपरेशन के परिणामस्वरूप पहलगाम नरसंहार के ज़िम्मेदार लोगों का सफाया हो गया।

पोस्ट में सेना ने लिखा कि, “ऑपरेशन सिंदूर में उत्तरी कमान के दृढ़ अभियान संयम को निर्णायक प्रतिक्रिया में बदलने का एक उदाहरण था। आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले और पहलगाम नरसंहार के दोषियों का सफाया इस क्षेत्र में शांति के हमारे अटूट प्रयास को रेखांकित करता है।”

YouTube पर भी वीडियो किया शेयर

सेना ने एक YouTube लिंक भी शेयर किया जिसमें ऑपरेशन के क्लिप का एक मोंटाज दिखाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि मिशन को कैसे अंजाम दिया गया। वीडियो में उन्नत तकनीक (Advanced Technologies) , सामरिक योजना और आतंकी ढाँचे के खिलाफ समन्वित हमलों का इस्तेमाल दिखाया गया है।

यूट्यूब वीडियो के केप्शन में लिखा है, “भारतीय सेना की सावधानीपूर्वक योजना, आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले और उसके बाद विशिष्ट तकनीक और मानवीय साहस के मिश्रण से पाकिस्तान के दुस्साहस का करारा जवाब, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए महत्वपूर्ण था।”

ऑपरेशन सिंदूर पर एक नजर

यह ऑपरेशन अप्रैल में पहलगाम नरसंहार (Pahalgam Massacre) के बाद मई में शुरू किया गया था, जहाँ एक क्रूर आतंकी हमले में 26 नागरिक – जिनमें ज़्यादातर हिंदू पर्यटक थे – मारे गए थे। 

शुरुआत में, लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन, द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ज़िम्मेदारी ली, लेकिन बाद में इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। भारत ने हमले के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों को ज़िम्मेदार ठहराया और कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी।

7 मई को, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा द्वारा संचालित आतंकी शिविरों (Terrorist camps) पर लक्षित सैन्य हमले किए। दोनों पक्षों द्वारा 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा से पहले एक संक्षिप्त सैन्य संघर्ष हुआ। ऑपरेशन सिंदूर का नाम विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से लगाए जाने वाले लाल सिंदूर के नाम पर रखा गया था।

Tags: Indian ArmyJaish e MohammedLashkar-e-Taibanorthern commandoperation sindoorpahalgam massacre
