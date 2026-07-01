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इंडियन आर्मी का इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप क्या है, कितने सैनिक शामिल होते हैं? यहां जानें – पूरी जानकारी

Integrated Battle Groups: भारतीय सेना एक जुलाई से इंडिग्रेटेड बैटल ग्रुप की शुरुआत करने जा रही है. लगभग ब्रिगेड के आकार के हर IBG में 12-13 यूनिट्स के करीब 5,000 सैनिक होते हैं और यह स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम होता है.

By: Sohail Rahman | Published: July 1, 2026 12:51:57 PM IST

क्या होता है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप?
क्या होता है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप?


Integrated Battle Groups: भारतीय सेना अपने कॉम्बैट फॉर्मेशन (लड़ाकू टुकड़ियों) को लगातार नए सिरे से तैयार कर रही है ताकि उन्हें तेजी से तैनात किया जा सके, वे ज्यादा फुर्तीले हों और आधुनिक युद्ध के लिए बेहतर ढंग से तैयार हों. इस कोशिश का एक अहम हिस्सा ‘इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप’ (IBG) कॉन्सेप्ट है. इसे इसलिए बनाया गया है ताकि सैन्य ऑपरेशन तेजी से और ज्यादा असरदार तरीके से किए जा सकें, खासकर चीन सीमा जैसे मुश्किल इलाकों में.

पारंपरिक फॉर्मेशन में ऑपरेशन से पहले अलग-अलग कॉम्बैट और सपोर्ट यूनिट्स को इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन IBG में इन्फैंट्री, आर्टिलरी, इंजीनियर, लॉजिस्टिक्स और मेडिकल सपोर्ट को मिलाकर लड़ने के लिए तैयार एक फॉर्मेशन बनाया जाता है.

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इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप क्या है?

पारंपरिक सेना फ़ॉर्मेशन में आमतौर पर ऑपरेशन से पहले कई यूनिट्स से सैनिक और उपकरण लिए जाते हैं. इस प्रक्रिया में समय लग सकता है. इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप (IBG) को कॉम्बैट आर्म्स और सपोर्ट सर्विस को एक ही फॉर्मेशन में हमेशा के लिए मिलाकर उस देरी को खत्म करने के लिए बनाया गया है. लगभग ब्रिगेड के आकार के हर IBG में 12-13 यूनिट्स के करीब 5,000 सैनिक होते हैं और यह स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम होता है.

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आईबीजी में क्या-क्या शामिल होते हैं?

IBG को ‘ऑल-आर्म्स’ फॉर्मेशन के तौर पर बनाया जाता है. एक आम आईबीजी में ये शामिल होते हैं. जमीनी लड़ाई के लिए इन्फैंट्री बटालियन; फायरपावर सपोर्ट के लिए आर्टिलरी; पुल बनाने या रुकावटें हटाने जैसे कामों के लिए कॉम्बैट इंजीनियर; गाड़ियों के रखरखाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर (EME) कोर के सदस्य; सप्लाई और ट्रांसपोर्ट के लिए आर्मी सर्विस कोर (ASC); और फ़ील्ड हॉस्पिटल या मेडिकल सपोर्ट.

IBG को किसी एक ही मॉडल पर आधारित करने के बजाय खास कामों, इलाकों और खतरों के हिसाब से तैयार किया जाएगा. इसका मतलब है कि कोई भी दो IBG एक जैसे नहीं होंगे. उदाहरण के लिए चीन के सामने पहाड़ी इलाकों में तैनात IBG का ध्यान ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों के हिसाब से तेजी से आगे बढ़ने और हल्के लॉजिस्टिक्स पर होगा.

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कहां किया जाएगा तैनात?

भारतीय सेना के इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप (IBG) का संचालन एक जुलाई से शुरू हो सकता है. इस साल की शुरुआत में इसकी स्थापना की जानकारी सामने आई थी. इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के पानागढ़ स्थित 17वीं कोर से ही तैयार किया गया है. चीन के मोर्चे पर डटी 17वीं कोर एक माउंटेन स्ट्राइक कोर (MSC) है. इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के गठन का मकसद पहाड़ी इलाकों में जवानों की अत्यधिक तेजी से तैनाती है, क्योंकि बड़ी कोर को तैनात करने में बहुत समय गुजर जाता है.

Tags: Indian Army
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