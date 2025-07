Kargil Vijay Diwas: भारतीय सेना के ‘रुद्र’ से कांपेंगे देश के दुश्मन, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान ऐलान, पाक-चीन के उड़े होश

Kargil Vijay Diwas: भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर ‘रुद्र’ नामक नई “सर्व-शस्त्र ब्रिगेड” की घोषणा की। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और परिवर्तन की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने कहा कि सेना को “भविष्य-उन्मुख बल” बनाने के लिए सर्व-शस्त्र ब्रिगेड और घातक विशेष बल इकाइयाँ बनाई जा रही हैं।

उन्होंने कारगिल के द्रास में 26वें कारगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि “आज की भारतीय सेना न केवल वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रही है, बल्कि एक परिवर्तनकारी, आधुनिक और भविष्य-उन्मुख बल के रूप में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसके तहत, ‘रुद्र’ नामक नई सर्व-शस्त्र ब्रिगेड का गठन किया जा रहा है, और मैंने कल इसे मंज़ूरी दे दी। इसमें पैदल सेना, मशीनीकृत पैदल सेना, बख्तरबंद इकाइयाँ, तोपखाना, विशेष बल और मानव रहित हवाई प्रणाली जैसे लड़ाकू घटक होंगे, जिन्हें अनुकूलित रसद और युद्ध समर्थन प्राप्त होगा”।

#WATCH | Dras, Kargil | Addressing the 26th Kargil Vijay Diwas celebrations, Chief of Army Staff Gen Upendra Dwivedi says, “The forces that are conspiring to harm India’s sovereignty, integrity and people, will be given a befitting reply in the future too, this is the new normal… pic.twitter.com/EeETvgBVAM

