आसमान में जब गरजेंगे भारत के 2 किलर तेजस, PAK-चीन की आएगी शामत, जानें खासियत

Tejas fighter jet: वर्ष 2021 में, रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 83 हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) मार्क-ए के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते की कुल लागत लगभग 48,000 करोड़ रुपये थी।

Published: September 4, 2025 22:08:14 IST

Tejas Fighter Jet: अमेरिका से विमानन इंजनों की आपूर्ति में देरी के बावजूद, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस लड़ाकू विमान, मार्क-1A के दो उन्नत संस्करण देने जा रहा है। अमेरिका को इस वर्ष (2025-26) HAL को 12 विमानन इंजनों की आपूर्ति करनी थी, हालाँकि अभी तक केवल दो इंजनों की ही आपूर्ति हो पाई है।

वायुसेना प्रमुख ने परियोजना की धीमी गति पर जताई नाराजगी

HAL ने LCA मार्क-1A के 10 संस्करण तैयार कर लिए हैं। लेकिन अमेरिकी GE कंपनी से F-404 इंजनों की आपूर्ति में लगातार देरी हो रही है। ऐसे में LCA मार्क-1A परियोजना काफी देरी से चल रही है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इस पर सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी व्यक्त की है।

जानकारी के मुताबिक, LCA मार्क-1A का फायरिंग परीक्षण इसी महीने (सितंबर में) है। इस दरम्यान, स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) से स्वदेशी अस्त्र (दृश्य सीमा से परे) मिसाइल और कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षण के बाद, दो एलसीए विमान वायुसेना को सौंप दिए जाएँगे।

हालांकि एलसीए मार्क-1ए के निर्माण के लिए अमेरिका से विमानन इंजनों की आपूर्ति बेहद धीमी गति से चल रही है, फिर भी सरकार ने पिछले महीने वायुसेना के लिए 97 अतिरिक्त स्वदेशी लड़ाकू विमानों की खरीद को हरी झंडी दे दी है।

रक्षा मंत्रालय ने एचएएल के साथ 48 हज़ार करोड़ रुपये का सौदा किया था

वर्ष 2021 में, रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 83 हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) मार्क-ए के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते की कुल लागत लगभग 48,000 करोड़ रुपये थी। इन एलसीए लड़ाकू विमानों के लिए भारत ने अमेरिका की जीई कंपनी के साथ 99 एफ-404 विमानन इंजनों का सौदा किया था।

इंजनों की आपूर्ति में देरी पर अमेरिका ने दी सफाई

पिछले डेढ़ साल से अमेरिका से एचएएल को इन विमानन इंजनों की आपूर्ति ठीक से नहीं हो रही है। अभी तक अमेरिका से केवल दो (02) इंजनों की आपूर्ति हुई है। अमेरिका का दावा है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि पहले खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश और अब टैरिफ युद्ध (और ऑपरेशन सिंदूर) के कारण आपूर्ति बहुत धीमी गति से हो रही है।

पीएमओ के प्रधान सचिव ने एचएएल के संयंत्र का दौरा किया

एचएएल का दावा है कि उचित इंजन आपूर्ति के कारण इस वर्ष (मार्च 2026) तक वायुसेना को 10 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति की जा सकती है। जुलाई माह में, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने स्वयं एचएएल के बेंगलुरु संयंत्र का दौरा किया और एलसीए परियोजना की समीक्षा की।

