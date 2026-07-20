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भारत का ‘सफेद सोना’ बना दुनिया का भरोसा! वैश्विक उत्पादन में 20% हिस्सेदारी, सरकार ने फैक्टशीट में खोले कई बड़े राज

India White Gold: सरकारी रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के कुल कपास उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 19 प्रतिशत है. हाल के वर्षों में सरकार ने कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें ग्रेडिंग, गुणवत्ता में सुधार, बाजार तक पहुंच और मूल्य संवर्धन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

By: Anshika thakur | Last Updated: July 20, 2026 7:16:49 PM IST

India White Gold
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India White Gold: कपास की खेती के रकबे के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है जबकि उत्पादन और कच्चे माल के आउटपुट के मामले में यह दूसरे स्थान पर है. वित्त वर्ष 2025-26 में देश का कपास उत्पादन 290.91 लाख (2.91 करोड़) गांठ रहा, जबकि घरेलू खपत 328 लाख गांठ तक पहुंच गई. यह जानकारी सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक रिपोर्ट में दी गई. अपने आर्थिक महत्व के कारण, कपास को ‘सफेद सोना’ भी कहा जाता है.

सरकारी रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के कुल कपास उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 19 प्रतिशत है. हाल के वर्षों में सरकार ने कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें ग्रेडिंग, गुणवत्ता में सुधार, बाजार तक पहुंच और मूल्य संवर्धन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

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लक्ष्य 2031 तक उत्पादन को बढ़ाकर 49.8 करोड़ गांठ करने का है

मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) स्कीम के तहत खरीद अभियान किसानों को तब कीमत का सहारा देते हैं जब बाजार में कीमतें गिर जाती हैं. वहीं कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन का लक्ष्य साल 2031 तक कपास का उत्पादन बढ़ाकर 498 लाख गांठ (बेल्स) करना है.

सरकार के अनुसार टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन, डिजिटल खरीद सिस्टम और ट्रेसेबिलिटी (प्रोडक्ट के स्रोत की पहचान करना) जैसी पहल भारतीय कपास की कॉम्पिटिटिवनेस (प्रतिस्पर्धा क्षमता) को मजबूत कर रही हैं. ये कोशिशें प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही हैं क्वालिटी में सुधार कर रही हैं और ग्लोबल कॉटन इकॉनमी में भारत की स्थिति को और मजबूत कर रही हैं.

देश में कपास की खेती के लिए कितनी जमीन का इस्तेमाल होता है?

देश में करीब 114.84 लाख हेक्टेयर जमीन पर कपास की खेती होती है, जिससे लगभग 60 लाख किसानों का घर-परिवार चलता है। इसके अलावा यह कपास की प्रोसेसिंग, व्यापार और उससे जुड़े कामों में लगे 4 से 5 करोड़ लोगों को रोज़गार भी देता है.

कपड़ा बनाने के अलावा कपास फाइबर, धागे, कपड़े और रेडीमेड कपड़ों के निर्यात से विदेशी मुद्रा कमाने में भी अहम भूमिका निभाता है. वैश्विक कपास व्यापार में भारत की मजबूत स्थिति है.

वित्त वर्ष 2024-25 में, भारत ने अनुमानित 1.8 मिलियन गांठ (0.31 मिलियन मीट्रिक टन) कपास का निर्यात किया. यह कुल वैश्विक कपास निर्यात (54.169 मिलियन गांठ या 9.21 मिलियन मीट्रिक टन) का लगभग 3.37 प्रतिशत है, जो अंतरराष्ट्रीय कपास बाजार में एक महत्वपूर्ण निर्यातक के रूप में भारत की भूमिका को उजागर करता है.

भारत एक्सपोर्ट के मामले में भी आगे है

भारत कई बड़े ग्लोबल मार्केट में कपास एक्सपोर्ट करता है जो दुनिया भर में भारतीय कपास की मज़बूत और विविध मांग को दिखाता है. वैल्यू के हिसाब से, 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में भारत का कपास एक्सपोर्ट $11.49 बिलियन तक पहुँच गया.

भारतीय कपास से बने कपड़ों और तैयार उत्पादों के एक्सपोर्ट के लिए अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट था, जिसकी हिस्सेदारी 26.35% थी. इसके बाद बांग्लादेश (19.81% हिस्सेदारी) और श्रीलंका (5.11%) का स्थान था.

निर्यात के अन्य प्रमुख देशों में यूनाइटेड किंगडम (2.38 प्रतिशत) और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) (2.32 प्रतिशत) शामिल हैं. निर्यात का यह पैटर्न भारतीय कपास की विविध वैश्विक मांग को दर्शाता है.

Tags: Cotton Farming IndiaCotton Production IndiaIndia Cotton IndustryIndia White GoldIndian Cotton
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