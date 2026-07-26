UPI, 5G, वंदे भारत से लेकर ISRO तक… जानिए भारत की वो सुविधाएं, जिनमें पाकिस्तान अभी काफी पीछे

India Pakistan comparison: 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही देश का हिस्सा थे. दोनों देशों की भाषा, खान-पान, संस्कृति और सामाजिक परंपराओं में आज भी कई समानताएं हैं. लेकिन आजादी के बाद दोनों देशों के विकास की दिशा अलग-अलग रही. पिछले एक दशक में भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी, परिवहन, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, सड़क नेटवर्क और ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति की है.

UPI ने बदल दी भुगतान की तस्वीर

कुछ साल पहले तक भारत में अधिकतर लोग नकद भुगतान पर निर्भर थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. सब्जी विक्रेता, चाय की दुकान, ऑटो चालक, किराना स्टोर से लेकर बड़े मॉल तक क्यूआर कोड के जरिए भुगतान स्वीकार करते हैं. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आज दुनिया के सबसे बड़े रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम में शामिल है. मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड स्कैन कर कुछ सेकंड में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं. दूसरी ओर, पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट व्यवस्था मौजूद है, लेकिन वहां नकद भुगतान और पारंपरिक बैंकिंग का उपयोग अभी भी अधिक प्रचलित है.

भारत में तेजी से फैला 5G नेटवर्क

भारत में 5G सेवाएं अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हजारों शहरों, कस्बों और गांवों तक पहुंच रही हैं. हाई-स्पीड इंटरनेट की मदद से लोग ऑनलाइन शिक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गेमिंग और डिजिटल कारोबार कर रहे हैं. वहीं पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी और शुरुआती परीक्षण शुरू हो चुके हैं, लेकिन आम जनता के लिए इसका व्यापक व्यावसायिक विस्तार अभी शुरुआती चरण में है. वहां अधिकांश लोग अभी भी 4G नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं.

भारत का विशाल मेट्रो नेटवर्क

दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, नागपुर, अहमदाबाद, कानपुर, कोच्चि सहित कई शहरों में मेट्रो सेवा लोगों की दैनिक यात्रा का अहम हिस्सा बन चुकी है. इसके मुकाबले पाकिस्तान में सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं तो हैं, लेकिन भारत जैसा विस्तृत और तेजी से विकसित होता मेट्रो नेटवर्क अभी मौजूद नहीं है.

वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें

भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक सेमी हाई-स्पीड ट्रेनों की शुरुआत की है. इनमें ऑटोमेटिक दरवाजे, आधुनिक सुरक्षा प्रणाली, आरामदायक सीटें और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. पाकिस्तान रेलवे में रेल सेवाएं संचालित होती हैं, लेकिन वंदे भारत जैसी स्वदेशी आधुनिक ट्रेन सेवा वहां अभी उपलब्ध नहीं है.

अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की बड़ी छलांग

भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है. चंद्रयान-3, मंगलयान और आदित्य-L1 जैसे मिशनों ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान दिलाई है. इसके विपरीत पाकिस्तान ने अभी तक इस स्तर का स्वतंत्र अंतरिक्ष मिशन संचालित नहीं किया है. भारत में पिछले कुछ वर्षों में एक्सप्रेसवे निर्माण की रफ्तार काफी बढ़ी है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं ने यात्रा का समय कम किया है और कनेक्टिविटी मजबूत की है. पाकिस्तान में मोटरवे नेटवर्क मौजूद है, लेकिन भारत की तुलना में हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे का विस्तार अपेक्षाकृत सीमित है.

आधार और डिजिटल गवर्नेंस का मजबूत इकोसिस्टम

भारत में आधार पहचान का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है. बैंक खाता खोलने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, मोबाइल सिम, गैस सब्सिडी, पेंशन सहित अनेक सेवाओं में इसका उपयोग किया जाता है. इसके साथ डिजिलॉकर, उमंग, कोविन, फास्टैग और भीम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सरकारी सेवाओं को मोबाइल तक पहुंचा दिया है. वहीं पाकिस्तान में नागरिक पहचान के लिए CNIC प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसे NADRA जारी करती है. वहां भी डिजिटल सेवाएं विकसित हो रही हैं, लेकिन भारत जैसा व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम अभी नहीं बन पाया है.

सस्ता मोबाइल इंटरनेट बना डिजिटल क्रांति की ताकत

भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां मोबाइल डेटा की कीमतें अपेक्षाकृत कम हैं. इसका लाभ करोड़ों लोग ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया के रूप में उठा रहे हैं. कम डेटा लागत ने भारत में डिजिटल सेवाओं के तेजी से विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. भारत में इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है. कई राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन भी दे रही हैं. पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन वहां का बाजार अभी भारत की तुलना में काफी छोटा है.

मोबाइल से हो रहे हैं रोजमर्रा के लगभग सभी काम

भारत में रेलवे टिकट बुकिंग, बिजली बिल भुगतान, पासपोर्ट आवेदन, टैक्स जमा करना, गैस सिलेंडर बुक करना, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेना और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना जैसी अधिकांश सेवाएं मोबाइल के जरिए उपलब्ध हैं. इस व्यापक डिजिटल व्यवस्था ने लोगों का समय बचाने के साथ सरकारी सेवाओं तक पहुंच को भी आसान बनाया है.

भारत का विकास मॉडल बना तकनीक आधारित

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक सेवाओं, परिवहन और तकनीक आधारित सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया है. इन पहलों का उद्देश्य नागरिकों तक सेवाओं को तेज, पारदर्शी और आसान तरीके से पहुंचाना रहा है. दूसरी ओर, पाकिस्तान भी कई क्षेत्रों में डिजिटल और बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में काम कर रहा है, हालांकि कई सेवाओं का विस्तार अभी प्रारंभिक या सीमित स्तर पर है.