UP नहीं, ये राज्य बनाता है भारत की सबसे ज्यादा बिजली! टॉप-10 लिस्ट देख रह जाएंगे हैरान

Electricity Producing States: चिलचिलाती गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में बिजली की डिमांड बढ़ रही है. पावर कट और फॉल्ट बढ़ रहे हैं. इस बीच, उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली कंज्यूमर्स के लिए कुछ राहत की खबर है. उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने जून में बिजली बिलों पर प्रपोज्ड 10% एक्स्ट्रा टैरिफ को रोक दिया है. आबादी और साइज के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश बिजली प्रोडक्शन में टॉप 5 में भी नहीं आता है. इस मामले में गुजरात सबसे आगे है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के डेटा से यह कन्फर्म होता है.

गुजरात वह राज्य है जो देश को सबसे ज्यादा बिजली सप्लाई करता है. अकेले गुजरात देश के कुल बिजली प्रोडक्शन का 12.61% हिस्सा पैदा करता है, उसके बाद महाराष्ट्र और दूसरे राज्य आते हैं. अब सवाल यह है कि गुजरात पावर का पावरहाउस कैसे बना और टॉप 10 में कौन से राज्य शामिल हैं.

गुजरात पावर का पावरहाउस कैसे बना?

गुजरात यूं ही पावर जेनरेशन में आगे नहीं है. इसके पीछे सालों की मेहनत और प्लानिंग है. यहां थर्मल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक और रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स बड़े पैमाने पर डेवलप किए गए हैं. चरंका जैसे बड़े सोलर पार्क और बड़े विंड पावर प्लांट के साथ, गुजरात क्लीन और ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन में भी लीडर है.

दूसरे राज्य कैसा कर रहे हैं?

महाराष्ट्र

बिजली प्रोडक्शन में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है. देश के कुल बिजली प्रोडक्शन में अकेले महाराष्ट्र का हिस्सा 10.71% है. तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन और चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन जैसे बड़े पावर प्लांट के साथ, महाराष्ट्र भारत के इंडस्ट्रियल एरिया और मेट्रोपॉलिटन एरिया के एक बड़े हिस्से को बिजली सप्लाई करता है.

राजस्थान

बिजली प्रोडक्शन में राजस्थान 10.29% शेयर के साथ तीसरे नंबर पर है. यह दुनिया के कुछ सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का घर है, जिसमें भादला सोलर पार्क भी शामिल है. राजस्थान राज्य के अलग-अलग हिस्सों में विंड और थर्मल पावर जेनरेशन कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है, जिससे यह भारत के एनर्जी फ्यूचर में एक अहम कंट्रीब्यूटर बन गया है.

तमिलनाडु

ह दक्षिणी राज्य देश की लगभग 7.63% बिजली प्रोड्यूस करता है. यह रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, खासकर विंड एनर्जी में भारत में सबसे आगे है. तमिलनाडु, कन्वेंशनल थर्मल प्रोजेक्ट के साथ मिलकर, इंडस्ट्री और शहरी सेंटर की बिजली की डिमांड को पूरा कर रहा है. कर्नाटक: देश में सबसे ज़्यादा बिजली बनाने वाले राज्यों की लिस्ट में कर्नाटक पांचवें नंबर पर है.

बिजली प्रोडक्शन में इसका हिस्सा 6.30% है. इसके अलावा, यह सोलर और विंड एनर्जी प्रोडक्शन में भी आगे है. यहां रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स से पिछले कुछ सालों में बिजली प्रोडक्शन बढ़ा है. इसी वजह से यह राज्य टॉप 5 में जगह बनाने में कामयाब रहा है. बिजली प्रोडक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश छठे, आंध्र प्रदेश सातवें और मध्य प्रदेश आठवें नंबर पर है. तेलंगाना नौवें और हरियाणा दसवें नंबर पर है.