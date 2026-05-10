पंजाब नहीं ड्रग्स की लत में बूरी तरह फंसे हैं इस राज्य के लोग, NCRB के आंकड़ों ने उड़ाए सबके होश

Drug Cases: ड्रग्स की लत देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है. कई राज्यों में बड़ी संख्या में युवा ड्रग्स के गलत इस्तेमाल की गिरफ़्त में हैं. देश का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहाँ ड्रग्स की तस्करी न होती हो. असलियत और आंकड़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के ड्रग्स से जुड़े डेटा के मुताबिक, ड्रग्स से जुड़े मामलों की लिस्ट में केरल सबसे ऊपर है, जबकि पंजाब एक बदनाम राज्य है.

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने हाल ही में 2024 के लिए कुल क्राइम के नए आंकड़े जारी किए हैं. डिटेल्स अभी बाकी हैं. हर कैटेगरी में कितने केस दर्ज हुए, यह देखना बाकी है. हालाँकि, ड्रग्स की जाँच से पता चला है कि पंजाब बदनाम होने से बहुत दूर है. केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्य डेटा में टॉप दो में शामिल हैं.

पंजाब में तस्वीर अलग-अलग है. गृह मंत्रालय ने NCRB का हवाला देते हुए राज्यसभा में जो राज्य-वार डेटा पेश किया है, उसके मुताबिक 2022 में पंजाब में NDPS एक्ट के 12,442 केस दर्ज हुए. हां, यह याद रखना होगा कि NCRB खुद अपनी रिपोर्ट में कहता है कि उसके आंकड़े पुलिस में दर्ज केसों पर आधारित हैं.

इसका मतलब है कि यह पूरी ड्रग प्रॉब्लम का आखिरी सच नहीं है, बल्कि राज्य पुलिस द्वारा दर्ज केसों की एक रिपोर्ट की गई तस्वीर है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राज्यों के बीच तुलना सावधानी से की जानी चाहिए, क्योंकि पुलिसिंग, रजिस्ट्रेशन और स्थानीय हालात हर राज्य में अलग-अलग हो सकते हैं.

ये हैं ड्रग्स के मामलों में टॉप पांच राज्य

NCRB के अनुसार, 2022 के डेटा के आधार पर देश के टॉप पांच राज्य इस तरह हैं:

केरल: 26,619 केस

महाराष्ट्र: 13,830 केस

पंजाब: 12,442 केस

उत्तर प्रदेश: 11,541 केस

तमिलनाडु: 10,385 केस

इसके बाद राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य हैं. गुजरात लिस्ट में काफी नीचे है. राज्यवार हिसाब से देखें तो पता चलता है कि 2022 में NDPS एक्ट के तहत कुल 1.15 लाख केस रजिस्टर हुए. इनमें से केरल में लगभग 23 प्रतिशत, महाराष्ट्र में लगभग 12 प्रतिशत, पंजाब में लगभग 11 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में लगभग 10 प्रतिशत और तमिलनाडु में लगभग नौ प्रतिशत केस दर्ज हुए. इसका मतलब है कि ये पांच राज्य मिलकर कुल केसों का ज़्यादातर हिस्सा हैं.