Pure vegetarian cities in India: भारत के ऐसे 5 शहर जहां नॉन-वेज खाना ‘जुर्म’! क्या आप जानते हैं इनके नाम?

क्या आप जानते हैं कि भारत के कुछ शहरों में नॉन-वेज खाना कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है? इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो आपको चौंका देंगे. जानिए इन 5 पूरी तरह शाकाहारी शहरों के बारे में...

By: Shivani Singh | Published: December 26, 2025 11:34:22 PM IST

भारत को अक्सर एक शाकाहारी-अनुकूल देश माना जाता है, लेकिन वास्तव में केवल कुछ विशिष्ट स्थान ही कानूनी तौर पर और स्थायी रूप से शाकाहारी हैं. शाकाहारी भोजन के लिए प्रसिद्ध अधिकांश जगहें कानूनी नियमों के बजाय सांस्कृतिक मान्यताओं या अस्थायी पाबंदियों का पालन करती हैं. हालाँकि, कुछ ऐसे कस्बे और शहर भी हैं जहाँ नगर निगम की सीमाओं के भीतर पूरे साल मांस, मछली और अंडे की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध है। ये नियम रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं, होटलों और बाजारों पर समान रूप से लागू होते हैं, जो वहाँ के यात्रा अनुभव को पूरी तरह बदल देते हैं. पर्यटकों के लिए इसका सीधा मतलब है ऐसी जगहें जहाँ शाकाहारी भोजन न केवल आसानी से उपलब्ध है, बल्कि वही एकमात्र विकल्प भी है.

नीचे भारत के उन 5 प्रमुख स्थानों की सूची दी गई है, जिन्हें कानूनन पूरी तरह शाकाहारी घोषित किया गया है.

5. अयोध्या, उत्तर प्रदेश

अयोध्या मुख्य रूप से एक शाकाहारी पर्यटन स्थल है, विशेष रूप से इसके मध्य और सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्रों में. पुराने शहर, मंदिर परिसर, घाटों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर केवल शाकाहारी भोजन ही उपलब्ध होता है. यहाँ के रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड स्टॉल और होटलों की रसोई इन्हीं नियमों के अनुरूप चलती है. अयोध्या के मुख्य क्षेत्रों में समय बिताने वाले यात्रियों को पूरी तरह शाकाहारी भोजन ही मिलता है, क्योंकि प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में मांसाहारी विकल्प उपलब्ध नहीं हैं.

4. पुष्कर, राजस्थान

पुष्कर अपनी नगर निगम सीमा के भीतर ‘केवल शाकाहारी’ नियम का पालन करता है, जहाँ मांस और अंडे की बिक्री प्रतिबंधित है. यहाँ के सभी रेस्टोरेंट, गेस्टहाउस और स्ट्रीट वेंडर इसी नियम के अनुसार चलते हैं. यात्रियों को ध्यान देना चाहिए कि पुष्कर शहर की सीमाओं के बाहर मांसाहारी भोजन मिल सकता है, लेकिन शहर के भीतर शाकाहारी खाना ही एकमात्र कानूनी और सामाजिक विकल्प है.

3. हरिद्वार, उत्तराखंड

ऋषिकेश की तरह हरिद्वार में भी मांसाहारी भोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है. शहर की सीमा के भीतर कानूनी तौर पर मांस, मछली और अंडे बेचना या परोसना वर्जित है, साथ ही शराब पर भी रोक है. पर्यटकों के लिए इसका मतलब है एक ऐसा माहौल जहाँ उत्तर भारतीय शाकाहारी व्यंजन, पारंपरिक मिठाइयाँ और स्नैक्स ही प्रमुखता से मिलते हैं. सभी संस्थानों से इन शाकाहारी नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपेक्षा की जाती है.

2. ऋषिकेश, उत्तराखंड

ऋषिकेश को आधिकारिक तौर पर एक शाकाहारी शहर वर्गीकृत किया गया है. नगर निगम की सीमाओं के भीतर मांस, मछली और अंडे पर सख्त पाबंदी है. यह नियम सभी रेस्टोरेंट, कैफे, होटल और स्ट्रीट फूड वेंडर्स पर लागू होता है. इन पाबंदियों के बावजूद, यहाँ खाने के ढेरों विकल्प मौजूद हैं पारंपरिक क्षेत्रीय व्यंजनों से लेकर अंतरराष्ट्रीय कैफे मेनू तक, जो पूरी तरह शाकाहारी सामग्री से तैयार किए जाते हैं.

1. पालीताना, गुजरात

2014 में स्थानीय प्रशासन ने पूरे शहर में मांस, मछली और अंडे की बिक्री एवं सेवन पर औपचारिक प्रतिबंध लगा दिया था. यह नियम घरों, रेस्टोरेंट, खाने के स्टालों और सप्लायरों पर समान रूप से लागू होता है, जिससे पालीताना पूरी तरह से ‘मीट-फ्री’ शहरी क्षेत्र का एक दुर्लभ उदाहरण बन गया है. यहाँ यात्रियों को केवल शुद्ध शाकाहारी गुजराती और जैन व्यंजनों का ही स्वाद मिलता है और शहर की सीमा के भीतर इसका कोई अपवाद नहीं है.

