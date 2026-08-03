चीन, पाक और बांग्लादेश की ‘छाती’ पर मूंग दलेगा भारत! जानिए क्या है 45 हजार करोड़ का ‘बॉर्डर रेल प्लान’

भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को एक बेहद मजबूत ‘कवच’ देने की तैयारी में है. यह कदम न सिर्फ सरहद पर रहने वाले आम नागरिकों की जिंदगी आसान बनाएगा, बल्कि भारतीय सेना के लिए भी सीमा तक टैंक और भारी तोपें बहुत तेजी से पहुंचाना मुमकिन कर देगा. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती संवेदनशील सीमाओं के आसपास अपना रेल नेटवर्क मजबूत करने जा रहा है. इस पूरी योजना पर करीब 45,000 करोड़ ($5 अरब) खर्च किए जाएंगे.

1. 18-24 महीनों में बदलेगी तस्वीर

अगले 18 से 24 महीनों में इस बजट का इस्तेमाल सीमावर्ती इलाकों में रेल बुनियादी ढांचे को चमकाने के लिए होगा. पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी. रेलवे प्लेटफॉर्म्स को आधुनिक बनाया जाएगा. पूरे नेटवर्क को इस तरह अपग्रेड किया जाएगा कि यह आम लोगों के साथ-साथ सेना की जरूरतों को भी तुरंत पूरा कर सके.

सूत्रों के अनुसार, सीमावर्ती राज्यों के लिए तय किया गया यह $5 अरब का फंड अगले दो सालों में रेलवे के कुल बुनियादी ढांचा बजट का लगभग 22% है, जो दिखाता है कि यह परियोजना देश के लिए कितनी रणनीतिक प्राथमिकता रखती है.

2. आम जनता और सेना… दोनों का फायदा

इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत इसका ‘Dual-Use Infrastructure’ होना है. तनाव के समय लद्दाख, कठिन हिमाचली इलाकों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पूर्वोत्तर की सीमाओं तक भारी हथियार, राशन और सैनिकों को भेजने में लगने वाला समय आधा रह जाएगा.

आम नागरिकों के लिए: दूर-दराज के सरहदी गांवों को हर मौसम में चालू रहने वाली कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे वहां व्यापार, रोजगार और पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा.

3. पड़ोसियों को कड़ा संदेश

हाल के दिनों में भारत के अपने पड़ोसियों चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ रिश्ते काफी संवेदनशील मोड़ पर रहे हैं. भले ही एलएसी (LAC) पर इस वक्त सीधा टकराव न दिख रहा हो, लेकिन चीन की रणनीतिक हलचलें जारी हैं. पाकिस्तान (Pakistan) पश्चिमी सीमा पर सीमा पार का तनाव लगातार बना रहता है. बांग्लादेश (Bangladesh) 2024 के घटनाक्रमों के बाद बनी नई राजनीतिक स्थिति ने पूर्वी सीमा पर नई सुरक्षा चुनौतियां खड़ी की हैं.

ऐसे में सैन्य ठिकानों को जोड़ने वाले इस मजबूत रेल नेटवर्क से भारत अपने पड़ोसियों को यह साफ संदेश दे रहा है कि वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा.

4. ‘ड्रैगन’ की तैयारियों का करारा जवाब

2017 के डोकलाम विवाद के बाद से चीन ने तिब्बत और भारतीय सीमाओं के करीब एयरपोर्ट्स, हेलीपैड और रेलवे लाइनों का जाल बिछा दिया है, ताकि उसकी सेना (PLA) तेजी से आवाजाही कर सके. भारत का यह ₹45,000 करोड़ का प्लान सीधे तौर पर चीन की इसी चुनौती का मुकाबला करने के लिए है.

भारत पहले ही कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना चुका है. पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर में करीब 1,700 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं. इसके अलावा, 1962 के बाद से बंद पड़े कई एयरबेस और एयरस्ट्रिप्स को फिर से चालू कर हेलीकॉप्टरों और सैन्य विमानों के लिए तैयार किया जा रहा है. अब इस नए रेल मेगा-प्रोजेक्ट के साथ भारत की सरहदें और भी अभेद्य होने जा रही हैं.