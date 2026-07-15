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शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की चर्चाओं के बीच भारत का बड़ा बयान, फिर दोहराया अपना पुराना रुख

India on Sheikh Hasina's Return: हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह दिसंबर तक बांग्लादेश लौटना चाहती हैं. जहां उन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है और न्यायिक अधिकारियों के सामने सरेंडर करना चाहती हैं.

By: Anshika thakur | Published: July 15, 2026 12:31:50 PM IST

हसीना की बांग्लादेश लौटने की योजना है
हसीना की बांग्लादेश लौटने की योजना है


India on Sheikh Hasina’s Return: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपनी स्वेच्छा से लिए गए निर्वासन से ढाका लौटने की योजनाओं के बीच, भारत ने मंगलवार को सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले पर नई दिल्ली के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है. अगस्त 2024 में हफ़्तों तक चले सरकार-विरोधी छात्र प्रदर्शनों के बाद अपनी सरकार गिरने पर ढाका से भागने के बाद से हसीना भारत में रह रही हैं.

हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह दिसंबर तक बांग्लादेश लौटना चाहती हैं. जहां उन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है और न्यायिक अधिकारियों के सामने सरेंडर करना चाहती हैं.

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पत्रकारों से कहा, ‘इस मामले पर हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है. प्रत्यर्पण का कोई भी मामला कानूनी होता है और उसे उसी तरह से निपटाया जाएगा’. उनसे पूछा गया कि क्या भारत, हसीना की सुरक्षित वापसी को लेकर बांग्लादेश के संपर्क में है.

पिछले साल ढाका में एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध-प्रदर्शनों पर अपनी सरकार की कार्रवाई के सिलसिले में हसीना को ‘मानवता के खिलाफ अपराध’ के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी. ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की नई सरकार ने हसीना के प्रत्यर्पण की अपनी मांग फिर से दोहराई है. भारत का कहना है कि प्रत्यर्पण के अनुरोध की जांच न्यायिक और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार की जाएगी.

Tags: Bangladesh Newsbangladesh politicsDiplomatic RelationsIndia Bangladesh RelationsInternational Newsministry of external affairssheikh hasinaSheikh Hasina Latest NewsWorld news
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