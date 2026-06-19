UNHRC में भारत ने पाक को दिखा दी औकात! PoK को लेकर फिर मची गरमा-गर्मी; जानें पूरा मामला

India Slams Pakistan: Pok को लेकर विवाद फिर भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है. बता दें कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 62वें सत्र में जम्मू-कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. भारत ने साफ किया कि पाकिस्तान का यह दुष्प्रचार उसकी अपनी घरेलू विफलताओं और आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन को छिपाने की एक सोची-समझी चाल है.

पाक को दी औकात

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान ने UNHRC में कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर आवाज उठाई थी. इतना ही नहीं और जम्मू-कश्मीर के बारे में कई बड़े आपत्तिजनक दावे किए. जिसके जवाब में, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान और OIC के दावों का खंडन किया और कहा कि, “भारत पाकिस्तान और OIC द्वारा हमारे खिलाफ दिए गए बयानों का जवाब देने के लिए मजबूर है. हम पाकिस्तान के बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हैं, और जम्मू-कश्मीर के बारे में OIC की टिप्पणियों को भी पूरी तरह नकारते हैं.”

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पाक को बताया झूठा

जानकारी के मुताबिक अपने संबोधन में अनुपमा सिंह ने कहा कि OIC समन्वयक की भूमिका का पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा दुरुपयोग उसके दोहरेपन को ही उजागर करता है. भारत ऐसे दुष्प्रचार को कोई महत्व नहीं देना चाहता. जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा. एकमात्र अनसुलझा मुद्दा पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों की वापसी का है. इतना ही नहीं, उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान का झूठा दुष्प्रचार दुनिया से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों में जारी दमन की कड़वी सच्चाई को छिपा नहीं सकता.

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