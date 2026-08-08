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भारत ने चीन को दिन में दिखाए तारे, जिन जगहों पर करता था दावा, उन्हें आधिकारिक मैप में किया शामिल

India China Relations: भारत ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास मौजूद 27 जगहों और भौगोलिक जगहों के लिए स्टैंडर्ड नाम जारी किए. इस फैसले को हाल के सालों में चीन द्वारा राज्य के दर्जनो जगहों के नाम बदलने की कोशिशों का जवाब माना जा रहा है.

By: Sohail Rahman | Published: August 8, 2026 8:02:32 AM IST

भारत ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास स्थित 27 जगहों के बदले नाम
भारत ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास स्थित 27 जगहों के बदले नाम


India Big Decisions: भारत ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में ‘लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल’ (LAC) के पास मौजूद 27 जगहों और भौगोलिक जगहों के लिए स्टैंडर्ड नाम जारी किए. अधिकारियों ने इसे हाल के सालों में चीन की ओर से राज्य में दर्जनों जगहों के नाम बदलने की कोशिशों का जवाब बताया है.

अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि इस लिस्ट में सीमा पर बसा गांव ‘लोंगजू’ भी शामिल है, जिस पर 1959 से चीन का कब्जा है, लेकिन यह भारत के दावे वाले इलाके में आता है. इस काम का मकसद इन इलाकों पर भारत के पूरे अधिकार और कानूनी अधिकार को मजबूत करना है.

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गृह मंत्रालय ने जारी किया बयान

केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश में कुल 27 जगहों या भौगोलिक विशेषताओं की पहचान की है, जिन्हें ‘सर्वे ऑफ इंडिया’ (SoI) के आधिकारिक नक्शों पर स्टैंडर्ड नामों से दिखाया गया है. बयान में कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश के ‘सर्वे ऑफ इंडिया’ नक्शे पर औपचारिक रूप से इनकी पहचान करने का मकसद इनकी सही पहचान और आम जनता के बीच इनके बारे में बेहतर जानकारी देना है.

किन जगहों के बदले गए नाम?

गृह मंत्रालय ने बताया कि ‘सर्वे ऑफ़ इंडिया’ के नक्शे पर पहचानी गई जगहों में जमीन के 21 इलाके, चार दर्रे, एक झील और एक स्मारक शामिल हैं. जमीन वाले इलाकों में लोंगजू, माजा, बिसा, बारा कुंडुन, छोटा कुंडुन, धन बारी, प्रीतनगर, बुद्धमंदिर, जयरामपुर, टेरिटनगर, रामनगर, जसवंत गढ़, सागर, पद्मा, ज्योतिनगर, बैसाखी, छोटा रोपुक, बारा रोपुक, शिवाजी नगर, सुनपुरा और कामलांग नगर शामिल हैं. इसके अलावा, अगर दर्रों की बात करें तो उनमें जो ला, रिजा ला, पुकुर ला और थाग ला शामिल हैं और लिस्ट में सांभो सरोवर झील और शेर-ए-थापा मेमोरियल भी शामिल हैं.

अधिकारी ने क्या कहा?

इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि नक्शों को लेकर काफी उलझन रही है. चीन इसका फायदा उठाकर अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को मनगढ़ंत नाम देता है, जो संप्रभु भारत का हिस्सा हैं. इन 27 जगहों को ‘सर्वे ऑफ इंडिया’ के नक्शे पर लाने से स्पष्टता आती है, हमारा दावा मजबूत होता है और भौगोलिक जगहों के आधिकारिक दस्तावेज भी मजबूत होते हैं. पिछले कुछ सालों में चीन ने भारतीय इलाके पर अपने दावे के तहत अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के लिए बार-बार अपने “मानक नाम” घोषित किए हैं. चीन अरुणाचल प्रदेश को ‘दक्षिणी तिब्बत’ कहता है और ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें चीनी अधिकारियों ने अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को स्टेपल किए हुए वीजा जारी किए हैं. 

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