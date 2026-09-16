अरब सागर में नौसेना के जहाजों की टक्कर पर भारत सख्त, पाकिस्तानी राजनयिक को किया तलब

भारत के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसने नई दिल्ली में पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक को तलब किया है. यह कदम समुद्र में पाकिस्तानी नौसेना की इकाइयों के “अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर व्यवहार” के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए उठाया गया, जिसके कारण भारतीय नौसेना की एक इकाई के साथ टक्कर हुई थी.

क्या हुई घटना?

मामले से परिचित अधिकारियों के मुताबिक, 15 सितंबर की शाम उत्तरी अरब सागर में यह टक्कर हुई. अधिकारियों ने बताया कि नियमित निगरानी मिशन पर तैनात भारतीय नौसैनिक युद्धपोत के बेहद करीब एक पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज आ गया और उसने कथित तौर पर असुरक्षित तरीके से युद्धाभ्यास किया. इसी दौरान दोनों जहाजों की टक्कर हो गई. हालांकि, घटना में किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है.

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ‘अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में घटी इस घटना से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज का आचरण अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैन्य गतिविधियों की अग्रिम सूचना पर हुए समझौते के अनुच्छेद 10 का सीधा उल्लंघन था.’

मंत्रालय के अनुसार, भारतीय सरकार ने राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को यह संदेश देने का आग्रह किया है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए. भारत सरकार ने इस्लामाबाद स्थित चार्ज डी’अफेयर्स ऑफ इंडिया को भी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के समक्ष इसी प्रकार का विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया है.