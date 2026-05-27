प्यार ने मिटाई सरहदें! भारतीय लड़की से हुआ इश्क, शादी के बाद बदल गई पाकिस्तानी शख्स की दुनिया

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India Pakistan Love Story: पाकिस्तानी नागरिक तुहा सुल्तान के लिए केरल की भारतीय ईसाई महिला माविन अल्फोंस से शादी के बाद जिंदगी पूरी तरह बदल गई. दोनों के लिए साथ रहना एक नया और खूबसूरत अनुभव रहा, जिसमें अलग-अलग भाषाओं को समझना, खान-पान की विविधताओं को अपनाना और अंतरधार्मिक विवाह में तालमेल बैठाना शामिल है. आपसी सम्मान और समझ के सहारे इस दंपति ने ऐसा माहौल बनाया है, जहां दोनों की सांस्कृतिक पहचान का सम्मान किया जाता है और एक ही छत के नीचे दोनों परंपराओं को खुशी से निभाया जाता है.
कब हुई थी मुलाकात?
पाकिस्तान के कराची के रहने वाले तुहा सुल्तान और भारत के केरल के कोट्टायम की माविन अल्फोंस की पहली मुलाकात साल 2015 में हुई थी. दोनों की मुलाकात यूके में पढ़ाई के दौरान एक यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में हुई, जहां छात्र अपनी-अपनी संस्कृति को पेश कर रहे थे. तुहा सुल्तान ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा, ‘मैं दिसंबर 2015 में अमेरिका में अपना सेमेस्टर पूरा करके वापस आया था. इसलिए, मैं अपनी स्नातक की पढ़ाई का बचा हुआ हिस्सा यूके में पूरा करने के लिए लौटा, जहां से मैंने इसे शुरू किया था. यूके की यूनिवर्सिटी ‘ग्लोबल फेस्टिवल’ नाम का एक कार्यक्रम आयोजित कर रही थी, जहां छात्र अपनी संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर सकते थे. मैं वहां अपने कुछ दोस्तों के साथ एक डांस प्रस्तुति दे रहा था और आयोजक ने मुझे बताया कि ‘द बॉलीवुड सोसाइटी’ नाम की एक संस्था है जो डांसर्स की तलाश कर रहा है. इसलिए मुझे उनसे मिलना चाहिए.’ उन्होंने आगे बताया, ‘जब मैं वहां गया, तो वहीं मेरी पहली मुलाकात माविन से हुई. वह उन लोगों में से एक थीं, जिन्होंने उस संस्था की शुरुआत की थी. मिलते ही हमारी दोस्ती हो गई और देखते ही देखते हम पक्के दोस्त बन गए.’ इसके बाद दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया. और साल 2018 में दोनों ने शादी कर ली थी. दोनों ने ईसाई और मुस्लिम रीति-रिवाज से शादी की है.
परिवार वालों ने जताई नाराजगी
आगे बात करते हुए तुहा सुल्ता ने बताया, ‘परिवारों को यह समझाने में हमें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि यह योजना कारगर होगी. दुर्भाग्य से, हमारे परिवार के कुछ लोगों ने हमसे बात करना बंद कर दिया और उनसे बात किए हुए कई साल हो गए हैं. हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अगर हमें मौका ही न दिया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अगर इस वजह से परिवार के कुछ सदस्य हमसे दूर हो गए, तो दोनों तरफ से हमारे परिवार में इतने नए सदस्य जुड़ गए जो हमें बहुत प्यार देते हैं.’
शादी के बाद बदल गई जिंदगी
अपनी शादी और रिश्ते के बारे में बात करते हुए तुहा सुल्तान ने कहा कि शादी के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है. दोनों अलग-अलग धर्म, भाषा और खान-पान से जुड़े हैं. तुहा उर्दू बोलते हैं, जबकि माविन मलयालम बोलती हैं, इसलिए दोनों आपस में अंग्रेजी में बातचीत करते हैं. माविन ईसाई हैं और तुहा मुस्लिम. खाने की पसंद भी अलग है माविन को इडली-सांभर पसंद है, जबकि तुहा को पाया और निहारी खाना पसंद है.
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