इंडिया या पाक… कहां है Dawod Ibrahim? UN की रिपोर्ट पर भड़का भारत; बोला- ‘जहां बिन लादेन मिला वहीं है ये खूंखार जालिम’

Where Is Dawood Ibrahim: भारत ने बुधवार को UN के रिपोर्टर बेन सॉल पर एक काउंटर-टेररिज्म रिपोर्ट को लेकर कड़ी आलोचना की और निष्पक्षता के ऊंचे स्टैंडर्ड की मांग की, क्योंकि डॉक्यूमेंट में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को आतंकवादियों से जुड़े “इंडिया-बेस्ड” डी-कंपनी क्रिमिनल गैंग का लीडर बताया गया था. जुलाई में जारी “ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए ऑर्गनाइज्ड क्राइम को आतंकवाद से अलग करना” टाइटल वाली एक रिपोर्ट में, स्पेशल रिपोर्टर बेन सॉल ने दाऊद इब्राहिम की ‘डी-कंपनी’ को “इंडिया-बेस्ड” बताया था. खास बात यह है कि स्पेशल रिपोर्टर को UN से सीधे पेमेंट नहीं मिलता है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपना काम ऑर्गनाइजेशन से अलग होकर करेंगे.

क्या पाक में रह रहा दाऊद ?

UN में भारत के परमानेंट मिशन में भारत के फर्स्ट सेक्रेटरी रघु पुरी ने स्पेशल रिपोर्टर पर “गलत तथ्यों वाली रिपोर्ट जारी करने और उनके लिए जिम्मेदार न ठहराए जाने” पर “गंभीर चिंता” जताई. पुरी ने कहा कि दाऊद भारत में एक वॉन्टेड क्रिमिनल है और UN की लिस्टिंग एंट्री के मुताबिक, वो पाकिस्तान में रह रहा था. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में बताया गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल ने 2003 में डी-कंपनी के हेड को अल-कायदा से लिंक होने की वजह से लिस्ट किया था. हालांकि, उन्होंने कहा कि “यह लाइन असलियत से बहुत अलग तस्वीर दिखाती है”.

कई संगठनों को कर रहा ऑपरेट

पुरी ने कहा कि डी-कंपनी और उसका लिस्टेड लीडर, दाऊद इब्राहिम, 1993 से भारत में टेरर अटैक के लिए वॉन्टेड था. “यह 1267 सैंक्शन रिजीम के तहत लिस्टिंग के कारणों की नैरेटिव समरी में साफ लिखा है.” पुरी ने आगे कहा, “इस बात का जिक्र न करना अफसोस की बात है, और स्पेशल मैंडेट होल्डर्स की तरफ से ऐसी नाकाबिलियत इस ऑर्गनाइजेशन को बहुत नुकसान पहुंचाती है.” उन्होंने असेंबली को बताया कि दाऊद 2003 की लिस्टिंग से बहुत पहले से भारत में वॉन्टेड था. उन्होंने कहा कि दाऊद को इस समय के दौरान भारत के बाहर से ऑपरेट करते हुए अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन से उसके लिंक के लिए लिस्ट किया गया था.

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‘वहीं रहता है जहां बिन लादेन मिला था’

पुरी ने कहा कि आज तक, दाऊद भारत में एक वॉन्टेड क्रिमिनल है, और पाकिस्तान का ज़िक्र करते हुए कहा कि वह “उसी देश में रहता है जहां ओसामा बिन लादेन मिला था और मारा गया था”. भारत ने रिपोर्ट में बायस की भी आलोचना की, और कहा कि ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल टेररिज्म के लिए ज़िम्मेदार लोगों को बचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.