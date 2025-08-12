Home > देश > Next Vice President: भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन? NDA में मंथन तेज, इन 4 नामों पर चर्चा जोरों पर

Next Vice President: भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन? NDA में मंथन तेज, इन 4 नामों पर चर्चा जोरों पर

India’s Next Vice President: भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? NDA और I.N.D.I.A गठबंधन के बीच सियासी हलचल तेज, जानिए किन संभावित उम्मीदवारों पर चल रही है गंभीर चर्चा।

Published By: Shivani Singh
Published: August 12, 2025 18:36:11 IST

Next Vice President: भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन? NDA में मंथन तेज, इन 4 नामों पर चर्चा जोरों पर

India’s Next Vice President: जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ही यह सवाल चर्चा का विषय बन गया है कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इस संवैधानिक पद को लेकर देश की राजनीति में सरगर्मी तेज है। जहां एनडीए (NDA) की ओर से उम्मीदवार की घोषणा की तैयारी जोरों पर है, वहीं I.N.D.I गठबंधन की ओर से भी अंदरखाने चर्चाएं चल रही हैं।

NDA की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा संभव

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एनडीए की ओर से 12 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है। 7 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को उम्मीदवार चयन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

ऐसे में संभावना है कि एनडीए किसी अनुभवी और सर्वमान्य चेहरे को उम्मीदवार बनाए, जो सदन संचालन में दक्षता रखता हो और विपक्ष से संवाद बनाए रखने में सक्षम हो।

किन नामों की हो रही है चर्चा?

उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से कई प्रमुख नाम चर्चा में हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • हरिवंश नारायण सिंह – राज्यसभा के उपसभापति और जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता
  • वीके सक्सेना – वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल
  • मनोज सिन्हा – जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल
  • आचार्य देवव्रत – गुजरात के वर्तमान राज्यपाल

ये सभी नाम अनुभवी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से मजबूत माने जाते हैं।

रद्द होगा SIR? सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से बिहार की सियासत में मचा भूचाल! अगर ऐसा हुआ तो सितंबर तक…

विपक्ष की रणनीति

वहीं दूसरी ओर, विपक्षी गठबंधन I.N.D.I की ओर से भी संयुक्त उम्मीदवार उतारने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इस सिलसिले में विभिन्न विपक्षी दलों से संपर्क कर रहे हैं ताकि एक आम सहमति वाला उम्मीदवार सामने लाया जा सके। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक नाम सामने नहीं आया है।

उपराष्ट्रपति चुनाव की तिथि

भारत के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 अगस्त को होगा। यह चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत स्थापित है और यह देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के रूप में जाना जाता है।

जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश के नए उपराष्ट्रपति के चयन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। एनडीए और I.N.D.I दोनों गठबंधन अपने-अपने रणनीतिक दांव चल रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी 9 अगस्त को संसद में कौन उम्मीदवार विजयी होता है और देश का नया उपराष्ट्रपति बनता है।

Jaya Bachchan Angry: फिर जया बच्‍चन ने गुस्से पर खोया कंट्रोल, इस बार तो शख्‍स को धकिया ही दिया, Video देख रह जाएंगे हैरान

Tags: india next vice president 2025nda vice president candidateprobable candidates for india vice president
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना उबले अंडे खाने से क्या होता है?

August 12, 2025

Phone से बात पर क्यों होने लगता है गर्दन मे...

August 12, 2025

भारत की ये 10 बातें कर देंगी आपको हैरान

August 12, 2025

क्या आपको पता हैं लंगड़ा आम के नाम की कहानी?...

August 12, 2025

आप भी जानिए white sauce pasta बनाने का सबसे आसान...

August 11, 2025

जानिए आंवला खाने के बेहतरीन फायदे

August 11, 2025
Next Vice President: भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन? NDA में मंथन तेज, इन 4 नामों पर चर्चा जोरों पर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Next Vice President: भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन? NDA में मंथन तेज, इन 4 नामों पर चर्चा जोरों पर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Next Vice President: भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन? NDA में मंथन तेज, इन 4 नामों पर चर्चा जोरों पर
Next Vice President: भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन? NDA में मंथन तेज, इन 4 नामों पर चर्चा जोरों पर
Next Vice President: भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन? NDA में मंथन तेज, इन 4 नामों पर चर्चा जोरों पर
Next Vice President: भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन? NDA में मंथन तेज, इन 4 नामों पर चर्चा जोरों पर
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?