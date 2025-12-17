Video: जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ देंगे नरेंद्र मोदी, इंडिया न्यूज के मंच पर रामदास आठवले का बड़ा बयान

India News Manch
2029 में भी प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी- रामदास आठवले
आईटीवी नेटवर्क के ‘इंडिया न्यूज़ मंच’ पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि साल 2029 में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे. उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी तोड़ देंगे और चौथी बार पीएम बनेंगे.
राहुल गांधी पीएम नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनके साथ मैं नहीं हूं- रामदास आठवले
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने आगे कहा कि राहुल गांधी को अगर सही राजनीति करनी है तो पीएम नरेंद्र मोदी पर ज्यादा टीका-टिप्पणी ने करें. साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की पार्टी में दम नहीं है और हम भी किसी से कम नहीं है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पीएम नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनके साथ मैं नहीं हूं.
जब अच्छा काम हो तो उसकी सराहना भी होनी चाहिए-आठवले
आठवले ने कहा, “लोकतंत्र में सरकार पर हमला करना सबका अधिकार है, लेकिन जब अच्छा काम हो तो उसकी सराहना भी होनी चाहिए.जिस तरह महिला आरक्षण बिल पर सभी पार्टियों ने एकजुटता दिखाई, वैसी ही सोच देश के विकास के मुद्दों पर भी होनी चाहिए.”
भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा-आठवले
आठवले ने यूपीए सरकार और वर्तमान एनडीए सरकार के कार्यकाल की तुलना करते हुए कहा कि यूपीए के समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर पर थी. पिछले 10 वर्षों में भारत ने लंबी छलांग लगाई और हम 5वें नंबर पर आए. हालिया आंकड़ों के अनुसार, जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है. उन्होंने भरोसा जताया कि अगले एक साल के भीतर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा.