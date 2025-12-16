Home > देश > India News Manch 2025: हवाई जहाज जैसी बस जल्द… जानें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आने वाले समय में विकसित भारत के रोड मैप को लेकर क्या कुछ कहा?

India News Manch 2025: हवाई जहाज जैसी बस जल्द… जानें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आने वाले समय में विकसित भारत के रोड मैप को लेकर क्या कुछ कहा?

India News Manch 2025: गडकरी ने भविष्य के ट्रांसपोर्ट की झलक देते हुए कहा कि हवाई जहाज़ जैसी आधुनिक बसें जल्द सड़कों पर देखने को मिलेंगी.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 16, 2025 8:24:27 PM IST

India News Manch 2025 (Nitin Gadkari)
India News Manch 2025 (Nitin Gadkari)


India News Manch 2025: ITV नेटवर्क के ‘इंडिया न्यूज़ मंच 2025’ कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विकसित भारत के अपने विज़न को विस्तार से रखा. उन्होंने कहा कि देश का आने वाला समय पूरी तरह फ्यूचरिस्टिक होगा, क्योंकि रोड स्ट्रक्चर में बड़े और बुनियादी बदलाव किए जा रहे हैं. बेहतर और आधुनिक सड़कें न सिर्फ आवागमन आसान करेंगी, बल्कि टूरिज्म को भी नई रफ्तार देंगी.

 माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ मिलकर कर रहे काम – नितिन गडकरी

गडकरी ने बताया कि सरकार माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी वैश्विक कंपनियों के साथ मिलकर स्मार्ट और टेक्नोलॉजी-आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में पार्किंग व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जाएगा, ताकि शहरों की ट्रैफिक समस्या को कम किया जा सके.

किसान पराली से पैसा कमा सकेंगे – नितिन गडकरी

पर्यावरण और किसानों के हित पर बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि देश में ठोस कचरा समस्या को समाप्त करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है. अब किसान पराली से पैसा कमा सकेंगे, जिससे प्रदूषण कम होगा और किसानों की आय बढ़ेगी.

Video: India News Manch से महिला T20 वर्ल्ड कप विजेताओं को कार्तिकेय शर्मा ने किया सम्मानित

भारत ने जापान को पछाड़ा

उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में जापान को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है. इसके साथ ही गडकरी ने भविष्य के ट्रांसपोर्ट की झलक देते हुए कहा कि हवाई जहाज़ जैसी आधुनिक बसें जल्द सड़कों पर देखने को मिलेंगी. 

आज हम शीर्ष चार अर्थव्यवस्थाओं में हैं – डॉ. जितेंद्र सिंह

 ‘इंडिया न्यूज़ मंच 2025’ कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 से पहले भारत ‘फ्रैजाइल फाइव’ में था, आज हम शीर्ष चार अर्थव्यवस्थाओं में हैं. तीसरे, दूसरे और पहले पायदान पर पहुंचने के लिए वैल्यू एडिशन का काम उन संसाधनों से होगा जो अभी तक ‘अनएक्सप्लोर्ड’ या ‘अंडरएक्सप्लोर्ड’ रहे हैं, जैसे कि विशाल हिमालयन रिसोर्सेज़.

डॉ. सिंह ने कहा कि जो मिश्रण हमारी पारंपरिक ज्ञान, लेगेसी और संसाधनों को जोड़कर तैयार होगा, वह न केवल भारत को शिखर पर पहुंचाएगा, बल्कि विकास के मॉडल और उस शिखर पर पहुंचने के रास्ते के लिए भी पूरे विश्व के लिए एक रोल मॉडल बनेगा.

India News Manch 2025: भारत 2047 तक बनेगा ‘सुपरपावर’ और ये है मोदी सरकार का ‘सीक्रेट वेपन’! केंद्रीय मंत्री का सबसे बड़ा दावा

Tags: Future TransportindianewsmanchNitin GadkariRoad Infrastructureviksit bharat
India News Manch 2025: हवाई जहाज जैसी बस जल्द… जानें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आने वाले समय में विकसित भारत के रोड मैप को लेकर क्या कुछ कहा?

