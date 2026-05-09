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Cursed Rivers of India: भारत की ये नदियां मानी जाती हैं शापित, इनसे जुड़ी कहानियां कर देंगी हैरान

Mysterious Indian rivers: भारत की इन नदियों के पीछे धार्मिक मान्यताएं, लोककथाएं और ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जिनका प्रभाव आज भी स्थानीय लोगों की सोच में दिखाई देता है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 9, 2026 5:37:23 PM IST

भारत की ये नदियां मानी जाती हैं शापित
भारत की ये नदियां मानी जाती हैं शापित


Cursed Rivers of India: भारत में गंगा और यमुना जैसी नदियों को देवी स्वरूप मानकर पूजा जाता है, लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी हैं जिनसे जुड़ी लोककथाएं लोगों के मन में डर और रहस्य पैदा करती हैं. कर्मनाशा, चंबल, फल्गु और कोसी जैसी नदियों को कई लोग शापित या अशुभ मानते हैं. इन नदियों के पीछे धार्मिक मान्यताएं, लोककथाएं और ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जिनका प्रभाव आज भी स्थानीय लोगों की सोच में दिखाई देता है.

कर्मनाशा नदी: अच्छे कर्मों के विनाश की मान्यता

कर्मनाशा नदी को भारत की सबसे शापित नदियों में गिना जाता है. यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर बहती है. लोककथाओं के अनुसार, इसके पानी को छूने से व्यक्ति के अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं और जीवन में दुर्भाग्य शुरू हो जाता है. इसी कारण आसपास के कई लोग इसके पानी का उपयोग करने से बचते हैं. माना जाता है कि इसके नाम में ही “कर्म” और “नाश” शब्द होने से लोगों का भय और बढ़ जाता है. हालांकि वैज्ञानिक रूप से ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोकविश्वास आज भी कायम है.

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चंबल नदी और डरावनी कथाएं

चंबल नदी का नाम सुनते ही डाकुओं और बीहड़ों की तस्वीर सामने आ जाती है. यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है. किंवदंतियों के अनुसार, राजा रंतिदेव ने यहां हजारों पशुओं की बलि दी थी, जिनका रक्त नदी में बहाया गया. कुछ मान्यताएं इस नदी को द्रौपदी के श्राप से भी जोड़ती हैं. इन्हीं कथाओं के कारण कई लोग चंबल में स्नान करने से बचते हैं. हालांकि आज यह नदी अपने प्राकृतिक सौंदर्य और घड़ियाल संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है.

फल्गु नदी और माता सीता का श्राप

फल्गु नदी का संबंध रामायण काल से माना जाता है. कथा के अनुसार, भगवान राम और लक्ष्मण के अनुपस्थित रहने पर माता सीता ने अकेले ही राजा दशरथ का श्राद्ध किया था. जब गवाही देने की बारी आई, तो फल्गु नदी ने सत्य नहीं कहा. इससे नाराज होकर माता सीता ने नदी को श्राप दिया कि यह ऊपर से सूखी दिखाई देगी. कहा जाता है कि आज भी इसका जल जमीन के नीचे बहता है. गया में पिंडदान के दौरान यह कथा विशेष रूप से सुनाई जाती है.

कोसी नदी: बिहार का शोक

कोसी नदी को सीधे तौर पर शापित नहीं माना जाता, लेकिन इसकी विनाशकारी बाढ़ ने इसे “बिहार का शोक” बना दिया है. हर साल आने वाली बाढ़ लाखों लोगों को प्रभावित करती है. गांव डूब जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं और भारी आर्थिक नुकसान होता है. इसी वजह से लोगों के मन में इस नदी को लेकर भय और असहायता की भावना बनी रहती है.

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