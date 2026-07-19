Home > देश > खत्म हुआ मानसून का ‘नखरा’! अगले 7 दिन इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, जानिए कहां-कहां बरसने वाला है बदरा?

खत्म हुआ मानसून का ‘नखरा’! अगले 7 दिन इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, जानिए कहां-कहां बरसने वाला है बदरा?

Monsoon: हफ्तों के सूखे और चिपचिपी गर्मी के बाद आखिरकार रूठा हुआ मानसून मान गया है! IMD के मुताबिक अगले हफ्ते से मौसम पलटने वाला है, जानें आपके राज्य में कब होगी बारिश?

By: Shivani Singh | Published: July 19, 2026 5:47:01 PM IST

हफ्तों के सूखे और चिपचिपी गर्मी के बाद आखिरकार रूठा हुआ मानसून मान गया है! IMD के मुताबिक अगले हफ्ते से मौसम पलटने वाला है, जानें आपके राज्य में कब होगी बारिश?
हफ्तों के सूखे और चिपचिपी गर्मी के बाद आखिरकार रूठा हुआ मानसून मान गया है! IMD के मुताबिक अगले हफ्ते से मौसम पलटने वाला है, जानें आपके राज्य में कब होगी बारिश?


जुलाई के ज्यादातर हिस्से में मानसून का मिजाज कुछ ऐसा रहा जैसे कोई मेहमान घर तो आ गया, अपना सामान भी खोल लिया, लेकिन फिर चुपके से रात के खाने पर आना ही बंद कर दिया. बादल छंटने लगे, मैदानी इलाकों में धूप तपती रही और बारिश सिमटकर हिमालय की पहाड़ियों की तरफ चली गई. लेकिन अब, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि इंतजार की घड़ियां बस खत्म होने वाली हैं. मानसून एक जोरदार वापसी की तैयारी में है.

अगले हफ्ते कब और कहां होगी बारिश?

मानसून के दोबारा एक्टिव होने की शुरुआत पूर्वोत्तर भारत से होगी, जिसके बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में यह पूर्वी, मध्य और उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगा.

You Might Be Interested In

इस दौरान कई इलाकों में गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश होने की उम्मीद है, और कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है. गंगा के मैदानी इलाकों और मध्य भारत के लिए जो हफ्तों से उमस भरी चिपचिपी गर्मी झेल रहे हैं, यह इस महीने की पहली असली राहत होगी.

बारिश को वापस कौन ला रहा है?

इस शानदार वापसी का असली विलेन नहीं, बल्कि ‘हीरो’ है बंगाल की खाड़ी में बनने वाला एक नया कम दबाव का क्षेत्र. कम दबाव का क्षेत्र असल में वायुमंडल का वो हिस्सा होता है जहां हवा ऊपर की ओर उठती है। जैसे ही यह हवा ऊपर जाती है, यह एक बड़े वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करने लगती है, यानी समुद्र से नमी से भरी हवाओं को अपनी तरफ खींचती है और उन्हें बारिश कराने वाले बादलों में बदल देती है।

जैसे ही यह सिस्टम पूर्वी तट से होते हुए देश के अंदरूनी हिस्सों (मध्य भारत) की तरफ बढ़ेगा, यह ‘मानसून ट्रफ’ (Monsoon Trough) को भी वापस उसकी सही जगह पर खींच लाएगा. मानसून ट्रफ दरअसल उत्तर भारत में फैली कम दबाव की एक लंबी रेखा होती है, जिसे आप मानसून की ‘रीढ़ की हड्डी’ कह सकते हैं। यह रीढ़ जहां झुकती है, बारिश वहीं होती है.

पिछले कुछ हफ्तों से यह रीढ़ खिसककर उत्तर में हिमालय की पहाड़ियों की तरफ चली गई थी. यही वजह थी कि पहाड़ों में तो आफत की बारिश हो रही थी, लेकिन मैदानी इलाके सूखे पड़े थे. अब जैसे ही यह ट्रफ वापस दक्षिण की तरफ आएगी, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से आने वाली नम हवाएं देश के काफी अंदर तक पहुंचेंगी और एक बड़े हिस्से को पानी से सराबोर कर देंगी.

आखिर जुलाई में मानसून इतना शांत क्यों हो गया था?

मौसम वैज्ञानिक इसे ब्रेक मानसून फेज कहते हैं. यह मानसून के दौरान आने वाला एक ऐसा दौर है जिसमें मानसून ट्रफ उत्तर की तरफ खिसक जाती है और मध्य भारत में सूखा छा जाता है. इस महीने बंगाल की खाड़ी में बहुत कम दबाव के क्षेत्र बने, अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाएं कमजोर पड़ गईं और देश के ऊपर बैठी हवा के दबाव ने बादलों को बनने ही नहीं दिया.

नतीजा यह हुआ कि देश में अब तक 24% कम बारिश दर्ज की गई है. जहां आमतौर पर इस समय तक 323.1 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ 244.6 मिमी ही पानी बरसा.

बिना बारिश के इतनी भयानक गर्मी क्यों लग रही थी?

क्योंकि हवा से नमी (उमस) कहीं नहीं गई थी, सिर्फ बादल गायब हुए थे. तेज धूप ने जमीन को तपाया, और हवा में मौजूद भारी उमस की वजह से पसीना सूख ही नहीं रहा था. इसी वजह से कई शहरों में ‘फील्स-लाइक’ टेम्परेचर (यानी महसूस होने वाला तापमान या हीट इंडेक्स) 40 डिग्री सेल्सियस के भी पार पहुंच गया.

सूखे के इस दौर ने हालात को और बिगाड़ दिया. भारत के मुख्य मानसून क्षेत्रों पर हुई रिसर्च बताती है कि जब जमीन सूख जाती है, तो सूरज की ऊर्जा पानी को भाप बनाने में खर्च होने के बजाय सीधे हवा को गर्म करने लगती है, जिससे गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है.

क्या सिर्फ एक हफ्ते की बारिश काफी होगी?

बिल्कुल नहीं. अगले हफ्ते होने वाली बारिश से मैदानी इलाकों में ठंडक जरूर आएगी और किसानों को धान, सोयाबीन, कपास और दलहन (दालों) की बुआई में बड़ी मदद मिलेगी. लेकिन सीजन की इस कमी को पूरा करने के लिए आने वाले कई हफ्तों तक लगातार और अच्छी बारिश की जरूरत होगी.

देखा जाए तो इस मानसून की असली परीक्षा अब शुरू हो रही है, और यह अगस्त का महीना तय करेगा कि इस साल के मानसून को कैसे याद रखा जाएगा.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर फोन साफ करने की ये छोटी गलती पड़...

July 19, 2026

किस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच, नंबर-1 पर...

July 19, 2026

एक्टर्स, जो कई सालों बाद वापसी करने को हैं बेताब

July 19, 2026

बेटे विहान और पति विक्की कौशल के साथ कैटरीना के...

July 19, 2026

BP कंट्रोल करने के लिए क्या खाना चाहिए?

July 19, 2026

मुंह का स्वाद बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

July 19, 2026
खत्म हुआ मानसून का ‘नखरा’! अगले 7 दिन इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, जानिए कहां-कहां बरसने वाला है बदरा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खत्म हुआ मानसून का ‘नखरा’! अगले 7 दिन इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, जानिए कहां-कहां बरसने वाला है बदरा?
खत्म हुआ मानसून का ‘नखरा’! अगले 7 दिन इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, जानिए कहां-कहां बरसने वाला है बदरा?
खत्म हुआ मानसून का ‘नखरा’! अगले 7 दिन इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, जानिए कहां-कहां बरसने वाला है बदरा?
खत्म हुआ मानसून का ‘नखरा’! अगले 7 दिन इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, जानिए कहां-कहां बरसने वाला है बदरा?