India Me Monsoon 2026 Kab Aayega: भारत में कब आएगा मॉनसून, केरल के लिए आया अपडेट, जानें तारीख

Monsoon 2026: देशभर में लोग तेज गर्मी से परेशान हैं और मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार दक्षिण-पश्चिम मॉनसून तय समय से पहले केरल पहुंच जाएगा, लेकिन अब मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि 26 मई को मॉनसून केरल में दस्तक नहीं देगा. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मॉनसून फिलहाल अपनी सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है और इसके तय समय यानी 1 जून के आसपास ही केरल पहुंचने की संभावना है.

हालांकि केरल के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से अच्छी बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार ये बारिश मॉनसून के आधिकारिक मानकों को पूरा नहीं करती. इसी वजह से अभी मॉनसून के आगमन की घोषणा नहीं की गई है.

अगले कुछ दिनों में और आगे बढ़ेगा मॉनसून

भारतीय मौसम विभाग (IMD) द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के मुताबिक, अगले दो से तीन दिनों में मॉनसून दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के कई हिस्सों में आगे बढ़ सकता है. इन इलाकों में मौसम की परिस्थितियां मॉनसून के लिए अनुकूल बनी हुई हैं.

मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल उसके केरल पहुंचने के संकेत नहीं मिले हैं. ऐसे में लोगों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है.

कई राज्यों में तेज बारिश

दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है. केरल और माहे के कुछ इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है. वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी, सिक्किम, असम और मेघालय में भी अच्छी बारिश हुई है.

बारिश के बावजूद मौसम विभाग का मानना है कि अभी मॉनसून पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ है. मॉनसून की आधिकारिक एंट्री के लिए हवा की दिशा, नमी और बारिश के स्तर जैसे कई मानकों का पूरा होना जरूरी होता है.

उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी

एक तरफ लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर और मध्य भारत भीषण गर्मी की चपेट में हैं. पिछले कई दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा है और कई शहरों में हालात बेहद कठिन बने हुए हैं. दिल्ली में सोमवार को रात का तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मई महीने की सबसे गर्म रातों में से एक रही। वहीं देश के 31 शहरों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गया.

उत्तर प्रदेश का बांदा, महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरी और मध्य प्रदेश का खजुराहो देश के सबसे गर्म शहरों में शामिल रह.। बांदा और ब्रह्मपुरी में तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि खजुराहो में 47.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.