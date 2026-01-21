India Bangladesh Relation: बांग्लादेश में भारतियों पर मंडरा रहा खतरा! राजनयिकों के परिवारों को पड़ोसी देश छोड़ने के दिए निर्देश

Bangladesh Violence: सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत ने बांग्लादेश को राजनयिकों के लिए “नॉन-फैमिली” पोस्टिंग घोषित किया है, और अधिकारियों के परिवारों से भारत लौटने का आग्रह किया है. मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने मंगलवार को बताया कि सुरक्षा कारणों से भारत ने बांग्लादेश को अपने डिप्लोमैट्स के लिए “नॉन-फैमिली” पोस्टिंग बनाने का फैसला किया है. हालांकि, उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश में सभी पांच डिप्लोमैटिक मिशन पूरी ताकत से काम करते रहेंगे. लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि डिप्लोमैट्स और उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं, खासकर चरमपंथी और कट्टरपंथी तत्वों से मिल रही धमकियों को देखते हुए यह कदम कुछ समय से विचाराधीन था.

सुरक्षा ले लिए उठाया बड़ा कदम

उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, “एहतियाती कदम के तौर पर, हमने हाई कमीशन और चार असिस्टेंट हाई कमीशन के अधिकारियों के आश्रितों को भारत लौटने की सलाह दी है.” लोगों ने बताया कि हाई कमीशन और चट्टोग्राम, खुलना, राजशाही और सिलहट में चार अन्य पोस्ट खुले रहेंगे और पूरी क्षमता से काम करते रहेंगे. यह साफ नहीं था कि डिप्लोमैट्स के परिवार कब लौटेंगे. सुरक्षा कारणों से लोगों ने बांग्लादेश में डिप्लोमैट्स की संख्या के बारे में जानकारी देने से मना कर दिया.

बांग्लादेश में मंडरा रहा खतरा

“नॉन-फ़ैमिली” पोस्टिंग भारतीय डिप्लोमैट्स के लिए सबसे सख्त सुरक्षा उपायों में से एक है. पाकिस्तान, जिसके साथ भारत के रिश्ते अब तक के सबसे खराब दौर में हैं, फिलहाल एक “नो चिल्ड्रन” पोस्टिंग है, जिसमें अधिकारियों के साथ उनके जीवनसाथी को जाने की इजाज़त है. लोगों ने बताया कि बांग्लादेश में अधिकारियों के परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि कट्टरपंथी और चरमपंथी तत्वों से खतरा है और मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने पाकिस्तानी तत्वों को आज़ादी दे रखी है.

भारतीय पक्ष ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रहने के लिए अंतरिम सरकार की बार-बार आलोचना की है – इस आरोप को ढाका ने खारिज कर दिया है. उसने ढाका की सरकार पर कट्टरपंथी समूहों की गतिविधियों को नज़रअंदाज़ करने का भी आरोप लगाया है. अगस्त 2024 में कार्यवाहक प्रशासन के सत्ता में आने के बाद से भारत-बांग्लादेश संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं और पिछले कुछ हफ़्तों में विरोध प्रदर्शनों के बाद दोनों पक्षों ने नई दिल्ली और ढाका में अपने मिशनों में सुरक्षा बढ़ा दी है. पिछले महीने चट्टोग्राम में भारतीय मिशन के बाहर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे.

