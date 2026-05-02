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LPG:अब नहीं होगी सिलेंडर की दिक्कत, होर्मुज से 45,000 टन रसोई गैस लेकर निकला भारत का सुपरटैंकर

LPG GAS: फरवरी के आखिर में ईरान पर US और इजरायल के हमलों के बाद से, होर्मुज से शिपिंग लगभग रुक गई है. US ने ईरान से जुड़े जहाजों पर सख्त ब्लॉकेड लगा दी है. पिछले महीने, हालात इतने बिगड़ गए कि ईरान ने पार करने की कोशिश कर रहे जहाजों पर फायरिंग भी की, जिससे कई जहाज वापस लौट गए.

By: Divyanshi Singh | Published: May 2, 2026 5:32:50 PM IST

होर्मुज के चक्रव्यूह से 45,000 टन रसोई गैस लेकर निकला सुपरटैंकर
होर्मुज के चक्रव्यूह से 45,000 टन रसोई गैस लेकर निकला सुपरटैंकर


LPG GAS: ऐसे समय में जब वेस्ट एशिया जंग की आग में घिरा हुआ है और US-ईरान लड़ाई की वजह से समंदर शांत हैं, भारत ने अपनी ज़बरदस्त डिप्लोमैटिक ताकत दिखाई है. 45,000 टन LPG से भरा बड़ा सुपरटैंकर “सर्व शक्ति”, होर्मुज स्ट्रेट में लगी रुकावट को पार करने की कोशिश कर रहा है.

LPG का संकट खत्म होगा

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर और LPG का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है. हाल के दिनों में, मिडिल ईस्ट से सप्लाई चेन में रुकावट की वजह से देश में कुकिंग गैस की भारी कमी हो गई है. गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें, लोगों में घबराहट और होटलों के छोटे मेन्यू ने आम ज़िंदगी पर असर डाला है. इस समय, सरकारी तेल कंपनी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने यह बड़ा कार्गो खरीदा है. अगर “सर्व शक्ति” सुरक्षित रूप से भारतीय तटों पर पहुंच जाता है, तो यह मार्केट में गैस की कमी को कम करने में एक लाइफलाइन का काम करेगा.

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होर्मुज स्ट्रेट ब्लॉकेड 

फरवरी के आखिर में ईरान पर US और इजरायल के हमलों के बाद से, होर्मुज से शिपिंग लगभग रुक गई है. US ने ईरान से जुड़े जहाजों पर सख्त ब्लॉकेड लगा दी है. पिछले महीने, हालात इतने बिगड़ गए कि ईरान ने पार करने की कोशिश कर रहे जहाजों पर फायरिंग भी की, जिससे कई जहाज वापस लौट गए. हालांकि, इस गहरे तनाव के बीच भी, नई दिल्ली की डिप्लोमेसी काम आई है. तेहरान के साथ सफल दो-तरफ़ा बातचीत की वजह से, भारत ने अब तक युद्ध के दौरान आठ LPG जहाजों को सुरक्षित निकाल लिया है.

खतरों के बीच “सुपरपावर” कैसे खेल बदल रहा है?

मार्शल आइलैंड्स के झंडे तले चल रहा यह सुपरटैंकर फरवरी की शुरुआत में फारस की खाड़ी में घुसा और दुबई के तट पर अपना माल लोड किया. सुरक्षा कारणों से, इसने बाकायदा बताया है कि इसके क्रू मेंबर भारतीय हैं और यह भारत की दिशा में जा रहा है. युद्ध शुरू होने के बाद से जहाजों द्वारा अपनाया गया यह एक ज़रूरी सुरक्षा उपाय रहा है.

यह अभी ईरान के लारक और केशम द्वीपों के रास्ते ओमान की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है. यह 10 से 14 घंटे का सफ़र खतरों से भरा है. इस इलाके में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जैमिंग या रडार स्पूफिंग एक आम खतरा है. इससे पहले, भारत जाने वाले एक और टैंकर, “देश गरिमा” को अपना ट्रांसपोंडर बंद करके चुपचाप उस इलाके से निकलना पड़ा था.

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के मुताबिक, इस मुश्किल से निपटने के लिए भारत ने अपनी घरेलू LPG प्रोडक्शन कैपेसिटी 60% बढ़ाकर 54,000 टन कर दी है. रोज़ाना की खपत भी 90,000 टन से घटकर 80,000 टन हो गई है. इसके अलावा, सरकार ने अपने सभी पोर्ट्स को LPG टैंकरों की डॉकिंग और अनलोडिंग को प्राथमिकता देने के सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि आम लोगों को खाना पकाने की गैस बिना किसी रुकावट के मिलती रहे.

Tags: LPG
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