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India Longest Water Tunnel: 17 साल, 12 KM की लंबाई…मध्य प्रदेश में बनकर तैयार हुई देश की सबसे लंबी जल सुरंग

MP News: मध्य प्रदेश के स्लीमानाबाद पठार पर एक एतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल हुई है, जिसने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है.

By: Sohail Rahman | Published: July 16, 2026 7:52:36 PM IST

भारत का सबसे लंबा जल सुरंग मध्य प्रदेश में बनकर हुआ तैयार
भारत का सबसे लंबा जल सुरंग मध्य प्रदेश में बनकर हुआ तैयार


India Longest Water Tunnel: मध्य प्रदेश के स्लीमानाबाद पठार पर एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल हुई है, जिसने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है. बरगी डायवर्जन प्रोजेक्ट के तहत, 17 साल के बेहद मुश्किल संघर्ष के बाद इंजीनियरों और मजदूरों ने विंध्य पर्वत श्रृंखला को काटकर देश की सबसे लंबी सिंचाई सुरंग का निर्माण पूरा किया है, इसकी लंबाई 11.952 किलोमीटर और व्यास 10.14 मीटर है.

17 साल का लंबा इंतजार मंगलवार को ठीक दोपहर 3:30 बजे खत्म हुआ, जब टनल बोरिंग मशीन (TBM) ने चट्टान के आखिरी हिस्से को तोड़ दिया. यह आधुनिक इंजीनियरिंग की एक ऐतिहासिक जीत है, जिसने सदियों पुरानी अलगाव की कहानी को हमेशा के लिए सिंचाई के रास्ते में बदल दिया है, एक ऐसी कहानी जिसमें मैकल पर्वत श्रृंखला की दो संतानें, नर्मदा और सोनभद्र, पहाड़ की रुकावट के कारण विपरीत दिशाओं में बहने को मजबूर थीं.

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ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत

यह सिर्फ एक सुरंग का पूरा होना नहीं है, यह एक एतिहासिक बदलाव है जो विंध्य क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खेती और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदलने वाला है. इस मेगा-प्रोजेक्ट से जमीनी स्तर पर होने वाले असर और बदलाव की गहराई को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है.

जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब जो बच्चे पैदा हुए थे, वे अब बड़े हो चुके थे. टनल के एंट्री पॉइंट पर पहली शिफ्ट में काम करने वाले वर्कर अब बूढ़े हो गए थे. कुछ साथी तो उस ‘ब्रेकथ्रू’ (टनल के दोनों सिरों के मिलने) को देखने के लिए ज़िंदा भी नहीं रहे. मशीनें बदलीं, कॉन्ट्रैक्टर बदले, अधिकारी बदले, लेकिन पहाड़ के नीचे काम चलता रहा. फिर वह दिन आया जब टनल के दोनों सिरों के बीच सिर्फ एक मीटर चट्टान बची थी. एक तरफ इंजीनियर और वर्कर खड़े थे. दूसरी तरफ वे साथी थे जिन्हें वे बरसों से सिर्फ वायरलेस कम्युनिकेशन, मैप और कैलकुलेशन के माध्यम से ही जानते थे. उनके बीच अब पूरा पहाड़ नहीं, बल्कि सिर्फ आखिरी दीवार बची थी.

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मंगलवार को ठीक दोपहर 3:30 बजे, कटर हेड उस आखिरी रुकावट से टकराया. चट्टान में दरार पड़ी. धूल उड़ी. दूसरी तरफ से रोशनी की एक पतली लकीर दिखाई दी. स्लीमानाबाद जंक्शन पर 6.5 किलोमीटर लंबी अपस्ट्रीम टनल और 5.4 किलोमीटर लंबी डाउनस्ट्रीम टनल आपस में जुड़ गईं. इसके साथ ही 11.95 किलोमीटर लंबी टनल विंध्य पर्वतमाला से गुजरने वाला एक सिंगल रास्ता बन गई.

एक सिरे पर खड़े वर्करों ने पहली बार दूसरे सिरे पर अपने साथियों को देखा. टनल के अंदर तालियों की गूंज सुनाई दी. धूल से सने चेहरों पर मुस्कान आ गई. कुछ लोगों ने मशीन को छुआ. तो कुछ ने टूटी हुई चट्टानी दीवार को छुआ, शायद यह यकीन करने के लिए कि जिस पल का वे 17 साल से इंतजार कर रहे थे, वह आखिरकार आ ही गया. 

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Tags: MP News
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