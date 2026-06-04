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India’s Longest Road Tunnel: भारत का नया गेमचेंजर, एशिया की सबसे ऊंची सुरंग तैयार! कश्मीर-लद्दाख कनेक्टिविटी में आएगी क्रांति

Zojila Tunnel Project: जोजिला सुरंग का महत्व केवल आम यात्रियों तक सीमित नहीं है. यह भारतीय सेना के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण परियोजना है.

By: Shubahm Srivastava | Published: June 4, 2026 6:17:28 PM IST

भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग
भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग


India’s Longest Road Tunnel: कश्मीर और लद्दाख को सालभर जोड़ने वाली देश की महत्वाकांक्षी जोजिला सुरंग परियोजना अब अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गई है. अधिकारियों के अनुसार, 13.15 किलोमीटर लंबी इस रणनीतिक सुरंग का मुख्य निर्माण कार्य 9 जून को पूरा होने की संभावना है. इस दिन सुरंग के दोनों सिरों को जोड़ने के लिए अंतिम ब्लास्ट किया जाएगा. इस ऐतिहासिक मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है.

एशिया की सबसे ऊंची और लंबी द्वि-दिशात्मक सुरंग

समुद्र तल से करीब 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोजिला सुरंग तैयार होने के बाद भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग और एशिया की सबसे लंबी द्वि-दिशात्मक (बाय-डायरेक्शनल) सुरंग बन जाएगी. फिलहाल जोजिला दर्रा पार करने में तीन घंटे से अधिक समय लगता है, जबकि सुरंग शुरू होने के बाद यही सफर केवल 15 मिनट में पूरा हो सकेगा. आधुनिक सुरक्षा और तकनीकी सुविधाओं से लैस यह परियोजना यातायात को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाएगी.

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ऐतिहासिक पल: सुरंग के बीच मिलेंगे दोनों छोर

इस परियोजना के पूरा होने पर गांदरबल जिले का बालटाल क्षेत्र सीधे द्रास के मीनामार्ग से जुड़ जाएगा. निर्माण कंपनी Megha Engineering & Infrastructures Limited के अनुसार, जून के दूसरे सप्ताह में दोनों छोर आपस में मिल जाएंगे. इस दौरान कश्मीर और लद्दाख की ओर से काम कर रहे इंजीनियर और श्रमिक सुरंग के भीतर पहली बार आमने-सामने मिलेंगे. इसके बाद कंक्रीट लाइनिंग, वेंटिलेशन और बिजली से जुड़े अंतिम कार्यों में तेजी लाई जाएगी.

सेना और रणनीतिक दृष्टि से बड़ी उपलब्धि

जोजिला सुरंग का महत्व केवल आम यात्रियों तक सीमित नहीं है. यह भारतीय सेना के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण परियोजना है. अभी तक भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण जोजिला दर्रा हर साल कई महीनों तक बंद रहता था, जिससे लद्दाख का संपर्क प्रभावित होता था. सुरंग के चालू होने के बाद सेना को सालभर सीमावर्ती क्षेत्रों तक रसद, उपकरण और अन्य जरूरी सामग्री पहुंचाने में आसानी होगी.

पर्यटन, व्यापार और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

हर मौसम में कनेक्टिविटी उपलब्ध होने से लद्दाख और कश्मीर के बीच पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी. सर्दियों में भी सड़क संपर्क बने रहने से यात्रियों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. विशेषज्ञों का मानना है कि जोजिला सुरंग न केवल परिवहन व्यवस्था को बदल देगी, बल्कि यह क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए गेमचेंजर साबित होगी.

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Tags: India Road Tunnel ProjectJune 9 Tunnel InaugurationLongest Road Tunnel in IndiaZojila Tunnel Project
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