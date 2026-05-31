Home > देश > भारत का सबसे लंबा पुल आखिर कहां है? बना पूर्वोत्तर की लाइफलाइन, जानिए क्यों खास है भूपेन हजारिका सेतु

भारत का सबसे लंबा पुल आखिर कहां है? बना पूर्वोत्तर की लाइफलाइन, जानिए क्यों खास है भूपेन हजारिका सेतु

Bhupen Hazarika Setu: भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है. यह असम के धोला और अरुणाचल प्रदेश के समीप स्थित सादिया क्षेत्र को जोड़ता है. वर्ष 2017 में उद्घाटित इस पुल ने यात्रा समय कम करने, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य लॉजिस्टिक्स को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 31, 2026 3:17:46 PM IST

असम और अरुणाचल को जोड़ने वाला भारत का सबसे बड़ा पुल है खास
असम और अरुणाचल को जोड़ने वाला भारत का सबसे बड़ा पुल है खास


Bhupen Hazarika Setu: भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास, कनेक्टिविटी और सुरक्षा को नई गति देने वाला भूपेन हजारिका सेतु आज देश की सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं में गिना जाता है. भारत का सबसे लंबा पुल होने का गौरव रखने वाला यह सेतु केवल दो राज्यों को जोड़ने का काम नहीं करता, बल्कि व्यापार, पर्यटन, रक्षा और क्षेत्रीय विकास की नई संभावनाओं का भी द्वार खोलता है. ढोला-सादिया पुल के नाम से प्रसिद्ध इस सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2017 को किया था. लगभग छह वर्षों में बनकर तैयार हुआ यह पुल पूर्वोत्तर भारत में इंजीनियरिंग की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है. इसके निर्माण ने उन इलाकों को नई पहचान दी है, जहां कभी यात्रा करना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता था.

भूपेन हजारिका नाम क्यों रखा गया 

इस पुल का नाम असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार, कवि और फिल्मकार भूपेन हजारिका के सम्मान में रखा गया है. भूपेन हजारिका ने अपने गीतों और रचनाओं के माध्यम से असम और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी. उनके योगदान को सम्मान देने के लिए इस पुल को भूपेन हजारिका सेतु नाम दिया गया. यह नाम केवल एक संरचना की पहचान नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विरासत को भी सम्मान देता है.

असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बना मजबूत संपर्क

भूपेन हजारिका सेतु असम के धोला क्षेत्र को अरुणाचल प्रदेश के समीप स्थित सादिया क्षेत्र से जोड़ता है. पुल बनने से पहले इन दोनों क्षेत्रों के बीच यात्रा करने में काफी समय लगता था और लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ता था. सेतु के निर्माण के बाद यात्रा का समय काफी कम हो गया है. इससे स्थानीय लोगों की आवाजाही आसान हुई है और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिली है. अब सामान और सेवाएं पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रही हैं.

9.15 किलोमीटर लंबा है भारत का सबसे बड़ा पुल

भूपेन हजारिका सेतु की कुल लंबाई लगभग 9.15 किलोमीटर है, जो इसे भारत का सबसे लंबा पुल बनाती है. यह पुल करीब 12.9 मीटर चौड़ा है और इसे आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों के साथ तैयार किया गया है. इस पुल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह भारी ट्रैफिक का भार आसानी से उठा सके. बड़े मालवाहक ट्रक, कमर्शियल वाहन और अन्य भारी वाहन इस पुल से सुरक्षित रूप से गुजर सकते हैं. यही वजह है कि यह पूर्वोत्तर भारत के परिवहन नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन चुका है.

रक्षा क्षेत्र के लिए भी बेहद अहम है यह सेतु

भूपेन हजारिका सेतु केवल नागरिक सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है. पूर्वोत्तर भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों तक सैन्य उपकरण, सैनिक और जरूरी संसाधन तेजी से पहुंचाने में यह पुल बेहद उपयोगी साबित हो रहा है. इस पुल को भारी सैन्य वाहनों, ट्रकों और युद्धक टैंकों की आवाजाही को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इससे सीमावर्ती इलाकों में सेना की तैनाती और लॉजिस्टिक सपोर्ट पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी हो गया है.

व्यापार, पर्यटन और विकास को मिली नई उड़ान

भूपेन हजारिका सेतु के निर्माण के बाद पूर्वोत्तर भारत में व्यापार और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है. बेहतर सड़क संपर्क के कारण पर्यटकों के लिए दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच आसान हुई है. वहीं स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में भी सुविधा मिली है.  यह पुल पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय विकास की गति को और तेज कर सकता है.

इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण

भूपेन हजारिका सेतु को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक भी माना जाता है. चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद इतने बड़े पुल का निर्माण अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. यह सेतु केवल कंक्रीट और स्टील से बनी संरचना नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर भारत के विकास, कनेक्टिविटी और रणनीतिक महत्व का प्रतीक बन चुका है.

Tags: India longest bridge
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मोरपंख लिए कातिलाना अंदाज में दिखीं ऐश्वर्या शर्मा, तस्वीरें हुईं...

May 31, 2026

गर्मी में इस तरीके से बिल्कुल न खाएं पपीता!

May 31, 2026

IPL में किस खिलाड़ी ने खेले सबसे ज्यादा फाइनल? देखें...

May 31, 2026

सोने से भी महंगा आम! जानें क्यों इतना कीमती है...

May 31, 2026

Loan की EMI जल्दी निपटाने की 8 धांसू ट्रिक!

May 31, 2026

हर समय नए जैसा चमकेगा किचन सिंक, बसे करें ये...

May 30, 2026
भारत का सबसे लंबा पुल आखिर कहां है? बना पूर्वोत्तर की लाइफलाइन, जानिए क्यों खास है भूपेन हजारिका सेतु

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत का सबसे लंबा पुल आखिर कहां है? बना पूर्वोत्तर की लाइफलाइन, जानिए क्यों खास है भूपेन हजारिका सेतु
भारत का सबसे लंबा पुल आखिर कहां है? बना पूर्वोत्तर की लाइफलाइन, जानिए क्यों खास है भूपेन हजारिका सेतु
भारत का सबसे लंबा पुल आखिर कहां है? बना पूर्वोत्तर की लाइफलाइन, जानिए क्यों खास है भूपेन हजारिका सेतु
भारत का सबसे लंबा पुल आखिर कहां है? बना पूर्वोत्तर की लाइफलाइन, जानिए क्यों खास है भूपेन हजारिका सेतु