जासूसी भी, सटीक हमला भी! भारत के दुश्मनों के बुरे दिन शुरू; डील से ‘मेड इन इंडिया’ को मिलेगा बूस्ट

India Military Drones: भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक बड़े ड्रोन अधिग्रहण कार्यक्रम की ओर बढ़ रहा है. सरकार इस वर्ष घरेलू कंपनियों से 19,000 करोड़ रुपये (करीब 2 अरब डॉलर) से अधिक के सैन्य ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रही है. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन खरीद कार्यक्रम साबित हो सकता है. इसका उद्देश्य सेना को आधुनिक युद्ध तकनीक से लैस करना और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार करना है.

युद्धों ने बढ़ाई ड्रोन की अहमियत

हाल के वर्षों में दुनिया भर के संघर्षों ने ड्रोन की ताकत को साबित किया है. यूक्रेन, मध्य पूर्व और ईरान-इजरायल जैसे संघर्षों में ड्रोन ने निगरानी, लक्ष्य पहचान और सटीक हमलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इन अनुभवों को देखते हुए भारत भी अपनी सेनाओं में ड्रोन आधारित क्षमताओं का तेजी से विस्तार कर रहा है. रक्षा रणनीतिकारों का मानना है कि भविष्य के युद्धों में ड्रोन निर्णायक भूमिका निभाएंगे.

स्वदेशी तकनीक पर रहेगा पूरा फोकस

Drone Federation of India के अध्यक्ष स्मित शाह के अनुसार, सरकार का विशेष जोर भारतीय कंपनियों द्वारा विकसित और निर्मित ड्रोन पर है. इस कदम से न केवल सेना को आधुनिक तकनीक मिलेगी, बल्कि देश के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा. अगले 18 से 24 महीनों के भीतर इन ड्रोन की आपूर्ति शुरू होने की संभावना जताई जा रही है.

जैमिंग से सुरक्षित और उन्नत ड्रोन होंगे शामिल

भारतीय उद्योग फिलहाल दो प्रमुख क्षेत्रों पर काम कर रहा है. पहला, ऐसे ड्रोन विकसित करना जो दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और संचार बाधाओं के बीच भी प्रभावी ढंग से काम कर सकें. दूसरा, देश में ड्रोन निर्माण क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ाना. इन उन्नत ड्रोन का उपयोग निगरानी, टोही मिशन, सीमा सुरक्षा और सामरिक अभियानों में किया जाएगा.

आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

सरकार ने हाल के वर्षों में सैन्य ड्रोन खरीद प्रक्रिया को सरल बनाया है ताकि सशस्त्र बलों की जरूरतें तेजी से पूरी की जा सकें. वर्तमान में भारत में 600 से अधिक कंपनियां ड्रोन और उनके पुर्जों का निर्माण कर रही हैं, जिनमें 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा क्षेत्र के लिए काम कर रही हैं. यह प्रस्तावित खरीद न केवल सेना की ताकत बढ़ाएगी, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी नई गति देगी. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्यक्रम भारत को वैश्विक ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में मजबूत स्थिति दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

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