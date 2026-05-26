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Weather Update: दिल्ली से लेकर पंजाब तक, छाएंगे सुकून के बादल; झुलसती गर्मी के बाद इस दिन होगी झमाझम बारिश

Barish Kab Hogi: उत्तर और मध्य भारत भीषण गर्मी और लू से परेशान हैं. IMD के अनुसार अगले दो-तीन दिन गर्मी जारी रहेगी, लेकिन 29 मई से मौसम बदलने और बारिश से राहत मिलने की संभावना है.

By: Preeti Rajput | Published: May 26, 2026 11:14:56 AM IST

झुलसती गर्मी के बाद इस दिन होगी झमाझम बारिश
झुलसती गर्मी के बाद इस दिन होगी झमाझम बारिश


Barish Kab Hogi: तपती-जलती गर्मी और झुलसाने वाले लू से पूरा  उत्तर और मध्य भारत परेशान है. इस बीच एक राहत की खबर सामने आई है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अपडेट के मुताबिक, अगले दो-तीन गर्मी फिलहाल अपना कहर ढाती नजर आएगी. हालांकि, 29 मई से मौसम में बड़े बदलाव हो सकता है. जिसका असर सीधा उत्तर भारत पर पड़ेगा. जिन्हें इस भीषण गर्मी से राहत मिलेगी. 

आखिर कब होगी बारिश?

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, 28 मई तक फिलहाल उत्तर-मध्य भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी. दिल्ली एनसीआर सहित कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है. रातों को भी गर्म हवा लोगों को झुलसा रही है. हालांकि, 29 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है. जिसके कारण पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा और बारिश का अलर्ट जारी किया है. जिससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकता है.

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इन राज्यों में गर्मी का अलर्ट

राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ इलाकों में गर्मी अपने खतरनाक स्तर को पार कर चुकी है. आने वाले दो तीन दिनों तक लू के गर्म थपेड़े पड़ते रहेंगे. वहीं  तटीय इलाकों में भयंकर उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है.

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विशेषज्ञों ने जारी की चेतावनी

तेज धूप और लू के कारण डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक काफी बढ़ गया है. जब तक तापमान में गिरावट नहीं आती, तब तक दिन के समय बच्चों और बुजुर्गों को कम बाहर निकलना चाहिए. केवल जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं. साथ ही लगातार पानी पीते रहें. 

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Tags: delhi weatherkab hogi barish
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