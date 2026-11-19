क्या कहती है रिपोर्ट?
कितने हिन्दू, कितने मुस्लिम ? Pew रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2070 में भारत हिंदू बहुसंख्यक देश बना रहेगा लेकिन जनसंख्या में मुस्लिमों का हिस्सा बढ़ेगा. देश की आबादी 100 मानें तो करीब 79 हिंदू हैं जबकि मुस्लिम 15. Pew का अनुमान है कि 2070 में हिंदू 76 रह जाएंगे जबकि मुस्लिम 20 हो जाएंगे. मुस्लिम आबादी बढ़ने का कारण है प्रजनन दर . NFHS-5 सर्वे के अनुसार मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर 2.36 है जबकि हिंदू महिलाओं की 1.94 यानी मुस्लिम महिलाएँ दो से अधिक बच्चे पैदा कर रही हैं जबकि हिंदू महिलाएँ लगभग 2. इस अंतर के कारण मुस्लिम आबादी बढ़ने की दर अधिक है. प्रजनन दर 2.1 होने पर जनसंख्या स्थिर हो जाती हैं. Pew के मुताबिक़ 2070 में देश में 128 करोड़ हिंदू होंगे जबकि 33 करोड़ मुस्लिम. अभी 110 करोड़ हिंदू है और 21 करोड़ मुसलमान.
— Milind Khandekar (@milindkhandekar) November 19, 2026