भारत में 2070 तक हिंदू बहुसंख्यक बने रहेंगे, लेकिन मुस्लिम आबादी का प्रतिशत बढ़ सकता है. Pew रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल देश की कुल आबादी में करीब 79% हिंदू और 15% मुस्लिम हैं. अनुमान है कि 2070 तक हिंदुओं की हिस्सेदारी घटकर 76% रह जाएगी, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 20% हो सकती है.

क्या कहती है रिपोर्ट?

Pew रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम आबादी बढ़ने की एक प्रमुख वजह प्रजनन दर में अंतर बताया गया है. NFHS-5 के आंकड़ों के अनुसार, मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर 2.36 है, जबकि हिंदू महिलाओं में यह 1.94 है. यानी मुस्लिम महिलाओं में औसतन बच्चों की संख्या हिंदू महिलाओं के मुकाबले अधिक है. आमतौर पर 2.1 की प्रजनन दर को जनसंख्या स्थिर रखने का स्तर माना जाता है.

2070 तक हिंदू-मुस्लिम की कितनी होगी आबादी?

रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक, 2070 तक भारत में हिंदुओं की आबादी करीब 128 करोड़ और मुस्लिमों की संख्या 33 करोड़ हो सकती है. फिलहाल देश में लगभग 110 करोड़ हिंदू और 21 करोड़ मुस्लिम आबादी होने का अनुमान है.

इस्लाम बन जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा धर्म

प्यू रिसर्च सेंटर के अध्ययन में बताया गया है कि दुनिया में मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार ईसाई आबादी से ज्यादा है. इसकी एक बड़ी वजह मुस्लिम परिवारों में बच्चों की औसत संख्या अधिक होना है. रिपोर्ट के मुताबिक, धर्म बदलने के बजाय जन्मदर किसी भी धर्म की आबादी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है. इस हिसाब से 2035 तक इस्लाम धर्म आबादी के मामले में ईसाई धर्म को पीछे छोड़ सकता है.