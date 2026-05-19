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दिल्ली से गुरुग्राम तक गर्मी का कहर! भारत में दुनिया के टॉप 100 सबसे गर्म शहर; आज का तापमान सुन हिल जाएगा माथा

India Heatwave Today: लिस्ट में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया . AQI.in रैंकिंग में औरैया, बांदा और इटावा 46°C के साथ दुनिया भर में टॉप तीन जगहों पर रहे . उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई और शहर 45°C के साथ इसके ठीक पीछे रहे, जिनमें अलीगढ़, मैनपुरी, कुरुक्षेत्र, पानीपत और करनाल शामिल हैं

By: Divyanshi Singh | Published: May 19, 2026 2:07:53 PM IST

आज का तापमान
आज का तापमान


India Heatwave Today: मंगलवार को ग्लोबल हीट चार्ट में भारत का दबदबा देखने को मिला . AQI.in की दोपहर 12:30 बजे की लाइव टेम्परेचर रैंकिंग के मुताबिक, दुनिया के टॉप 100 सबसे गर्म शहर भारत में थे, जिससे देश के बड़े हिस्सों में चल रही हीटवेव की तीव्रता का पता चलता है . यह लिस्ट सिर्फ़ छोटे शहरों तक ही सीमित नहीं थी . नई दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, चंडीगढ़, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, नागपुर और लुधियाना जैसे कई बड़े शहर और बड़े शहरी सेंटर भी रैंकिंग में शामिल थे .

46 डिग्री सेल्सियस था सबसे ज़्यादा टेम्परेचर

लिस्ट में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया . AQI.in रैंकिंग में औरैया, बांदा और इटावा 46°C के साथ दुनिया भर में टॉप तीन जगहों पर रहे . उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई और शहर 45°C के साथ इसके ठीक पीछे रहे, जिनमें अलीगढ़, मैनपुरी, कुरुक्षेत्र, पानीपत और करनाल शामिल हैं .पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा के कई शहरों में टेम्परेचटियर-2 शहर शामिलर 44°C रिकॉर्ड किया गया . इनमें प्रयागराज, हिसार, जालंधर, बठिंडा, सतना और बलांगीर शामिल थे .

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टियर-2 शहर भी शामिल 

इस बीच, 43°C ब्रैकेट में चंडीगढ़, आगरा, ग्वालियर, जम्मू, पठानकोट और वाराणसी जैसे बड़े और टियर-2 शहर शामिल थे .टॉप 100 रैंकिंग के निचले सिरे पर भी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा . नई दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद और रोहतक में दोपहर के समय टेम्परेचर 41°C रिकॉर्ड किया गया .रैंकिंग से पता चलता है कि उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कितनी गर्मी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के शहर चार्ट में सबसे ज़्यादा थे . 

दुनिया के टॉप 100 सबसे गर्म शहर आज भारत में हैं.

IMD की चेतावनी

इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने यह भी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में हीटवेव से लेकर गंभीर हीटवेव की स्थिति बनी रहने की संभावना है . IMD के 19 मई की सुबह जारी लेटेस्ट फोरकास्ट बुलेटिन के मुताबिक, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और विदर्भ में इस हफ़्ते ज़्यादातर समय हीटवेव की स्थिति रहने की उम्मीद है .

मौसम विभाग ने आगे कहा कि 19 से 24 मई तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के “कुछ इलाकों” में हीटवेव से लेकर गंभीर हीटवेव की स्थिति रहने की संभावना है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 मई तक गंभीर गर्मी की स्थिति बनी रह सकती है .

Tags: India Heatwave
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