India China Trade: भारत-चीन व्यापार फिर से शुरू करने का ये देश कर रहा था विरोध, भारतीय जमीन को बता रहा था अपनी…नई दिल्ली ने लगाई ऐसी क्लास धरे रह गए सभी दावे

India China Trade: केंद्र सरकार ने लिपुलेख दर्रे के ज़रिए भारत-चीन व्यापार फिर से शुरू करने पर नेपाल की आपत्ति को खारिज कर दिया है। केंद्र ने व्यापार मार्ग पर काठमांडू के क्षेत्रीय दावे को 'अस्थिर' और 'ऐतिहासिक तथ्यों व साक्ष्यों' पर आधारित नहीं बताया है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 21, 2025 21:22:34 IST

काठमांडू ने पहले कहा था कि लिपुलेख दर्रे का दक्षिणी किनारा, जिसे कालापानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, नेपाल के क्षेत्र में आता है। सरकार ने नई दिल्ली से इस क्षेत्र में व्यापार संचालन सहित किसी भी गतिविधि से बचने का भी आग्रह किया।

नेपाल का दावे पर विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

नेपाल सरकार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि ऐसे दावे “न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों व साक्ष्यों पर आधारित हैं”। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “लिपुलेख दर्रे के ज़रिए भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1954 में शुरू हुआ था और दशकों से चल रहा है। हाल के वर्षों में कोविड और अन्य घटनाओं के कारण यह व्यापार बाधित हुआ था, और अब दोनों पक्ष इसे फिर से शुरू करने पर सहमत हो गए हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “क्षेत्रीय दावों के संबंध में, हमारा रुख़ यही है कि ऐसे दावे न तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित हैं। क्षेत्रीय दावों का कोई भी एकतरफा कृत्रिम विस्तार अस्वीकार्य है।”

उन्होंने आगे कहा कि भारत बातचीत और कूटनीति के ज़रिए लंबित सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए नेपाल के साथ रचनात्मक बातचीत के लिए तैयार है। यह नेपाल द्वारा लिपुलेख के रास्ते एक व्यापार मार्ग खोलने के भारत और चीन के बीच हुए समझौते पर आपत्ति जताने और उस ज़मीन पर अपना दावा जताने के बाद आया है।

चीनी विदेश मंत्री का भारत दौरा

चीन के विदेश मंत्री वांग यी और विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नई दिल्ली में हुई व्यापक वार्ता के बाद मंगलवार को जारी एक संयुक्त दस्तावेज़ में कहा गया है कि दोनों पक्ष तीन निर्दिष्ट व्यापारिक बिंदुओं, लिपुलेख दर्रा, शिपकी ला दर्रा और नाथू ला दर्रा, के ज़रिए सीमा व्यापार फिर से खोलने पर सहमत हुए हैं। भारत और चीन मंगलवार को लिपुलेख दर्रे और दो अन्य व्यापारिक बिंदुओं के ज़रिए सीमा व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमत हुए।

नेपाल ने क्या कहा?

नेपाली विदेश मंत्रालय ने बुधवार को लिपुलेख दर्रे के ज़रिए सीमा व्यापार फिर से शुरू करने के कदम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह क्षेत्र नेपाल का अविभाज्य अंग है।

विदेश मंत्रालय ने कहा, “नेपाल सरकार का स्पष्ट मत है कि महाकाली नदी के पूर्व में स्थित लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी नेपाल के अविभाज्य अंग हैं। ये नेपाली मानचित्र में भी आधिकारिक रूप से शामिल हैं और संविधान में भी शामिल हैं।”

 नेपाल की सीमा पाँच भारतीय राज्यों – सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड – के साथ 1,850 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है।

