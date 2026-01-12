Home > देश > PM Modi: आसमान में दिखा भारत-जर्मनी की दोस्ती का रंग! मोदी-मर्ज ने कुछ इस अंदाज में उड़ाई पतंग, देखें VIDEO

India-Germany Relations: जैसा की आप सभी जानते हैं कि सोमवार को गुजरात में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने साबरमती रिवरफ्रंट पर मिलकर पतंग उड़ाई.

By: Heena Khan | Published: January 12, 2026 1:20:03 PM IST

India-Germany Relations: जैसा की आप सभी जानते हैं कि सोमवार को गुजरात में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने साबरमती रिवरफ्रंट पर मिलकर पतंग उड़ाई. यह दृश्य भारत और जर्मनी के बीच मज़बूत होते रिश्तों का प्रतीक बन गया. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्रेडरिक मर्ज़ प्रधानमंत्री मोदी के बुलावे पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं. ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाना और मज़बूत करना होता है. साथ ही अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनका जोरो-शोरों से स्वागत किया.

भारत-जर्मनी के बीच रिश्ता हुआ गहरा

जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं ने सबसे पहले साबरमती आश्रम का दौरा किया, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद, उन्होंने इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में भाग लिया. प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज़ के पतंग उड़ाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. इस कार्यक्रम के दौरान, दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से बातचीत की और भारत-जर्मनी साझेदारी के बारे में सकारात्मक संकेत दिए.

यात्रा मजबूत करेगी रिश्ता 

इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल गुजरात की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है, और हर साल बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान इसमें हिस्सा लेते हैं. इस साल, जर्मन चांसलर की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया. फ्रेडरिक मर्ज़ की यात्रा के दौरान, भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, तकनीकी सहयोग और ग्रीन एनर्जी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. दोनों देशों के बीच लंबे समय से मज़बूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं, और यह यात्रा इन संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देती है.

